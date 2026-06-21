Videóra vette, ahogy a tornádó elpusztítja az otthonát, miközben a házban volt

Döbbenetes felvétel örökítette meg, ahogy egy amerikai férfi otthonát szinte pillanatok alatt szétrombolja egy tornádó, miközben ő bent keresett menedéket a pusztító vihar elől – adta hírül a angol Metro hírportál.

A tornádó teljesen elpusztította a férfi házát - képünk illusztráció

Fotó: William A. Morgan / Shutterstock

A tornádó egy pillanat alatt romhalmazzá változtatta az otthonát

Az Illinois állambeli Effingham városában élő Trevor Jason Kreke június 17-én (szerdán) éppen azért kezdett videózni, hogy megmutassa egyik barátjának a szélsőséges időjárást, amikor a helyzet hirtelen drámaivá vált.

Egyre intenzívebb lett a vihar, az egész ház rázkódott, az üvegek pedig sorra betörtek. Abban a pillanatban rettenetesen féltem

– idézte fel a Storyful hírügynökségnek.

A férfi szerint valóságos csoda, hogy sértetlenül megúszta a történteket. Úgy véli, isteni közbeavatkozásnak köszönheti, hogy ki tudott jutni a házból, miközben az épületet gyakorlatilag darabokra tépte a tornádó.

A felvételen az látható, amint a romok között ül, azon a helyen, ahol korábban az otthona állt. A megdöbbent férfi csak ennyit tudott mondani:

Te jó ég, mi történt itt?

Később hozzátette, hogy néhány horzsolástól eltekintve jól van.

A pusztító légörvény nemcsak a házát, hanem az autóját is teljesen tönkretette.

A hatóságok közlése szerint a tornádó szerda este mintegy 19–24 kilométeres szakaszon söpört végig Effingham megye északi részén.

Az Effingham megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 30 ház teljesen megsemmisült, további 29 pedig súlyosan megrongálódott.

Bár az anyagi kár jelentős, súlyos sérülésekről nem érkezett jelentés. A tornádó az idei szezon első névvel ellátott trópusi ciklonjához, az Arthurhoz köthető, amely a Mexikói-öböl felől érkezett.

Nem ez volt az egyetlen pusztító tornádó az Egyesült Államokban az elmúlt hónapokban. Mint arról korábban beszámoltunk, április végén Texas államban két ember életét vesztette, és számos lakóház megsemmisült, amikor tornádókkal kísért heves viharok söpörtek végig a térségen.