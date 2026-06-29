Újabb tragédia a vízben: fiatal férfi holttestére találtak rá

Ismét egy tragikus esetről érkezett beszámoló, melynek során egy fiatal férfi víz alatt rekedt holttestére találtak rá. A Paraméter beszámolója szerint a 37 éves áldozatra vasárnap délután bukkant rá egy 70 éves búvár a Kanianka víztározóban, a Privigyei járásban, merülés közben.

Újabb vízi tragédia történt: fiatal férfi az áldozat (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Tragédia a vízben: fiatal férfi holttestére talált rá a búvár

Petra Klenková, a Trencséni Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője úgy tájékoztatott, az eset körülményeit a rendőrség még vizsgálja.

A helyszínre azonnal riasztották a rendőrséget, valamint a tűzoltó- és mentőszolgálat egységeit, akik kiemelték a 37 éves férfi holttestét a vízből. A helyszínre halottkémet is hívtak

- mondta el Klenková, hozzátéve, gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt indítottak büntetőeljárást, mialatt boncolást is elrendelnek, amely segít tisztázni a halál pontos okát.

Az elmúlt napokban rohamosan megugrott a fulladásos elhalálozások száma: ugyancsak a Paraméter számolt be arról, ahogy a közelmúltban többen is életüket vesztették a a közkedvelt pozsonyi Draždiak-tónál, míg hazánkban egyetlen délután alatt három ember is elmerült a Dunában. Az egyik férfi életét vesztette, két embert pedig, a legutóbbi hírek szerint, továbbra is keresnek a vízirendőrök.