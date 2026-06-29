Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
holttest

Újabb tragédia a vízben: fiatal férfi holttestére találtak rá

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az eset körülményeit még vizsgálják. A 37 éves holttestét vasárnap délután találta meg egy idős búvár egy víztározóban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holttesttragédiarendőrség

Ismét egy tragikus esetről érkezett beszámoló, melynek során egy fiatal férfi víz alatt rekedt holttestére találtak rá. A Paraméter beszámolója szerint a 37 éves áldozatra vasárnap délután bukkant rá egy 70 éves búvár a Kanianka víztározóban, a Privigyei járásban, merülés közben.

Balesetek sora történt az elmúlt napokban, többen is vízbe fulladtak
Újabb vízi tragédia történt: fiatal férfi az áldozat (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Tragédia a vízben: fiatal férfi holttestére talált rá a búvár

Petra Klenková, a Trencséni Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője úgy tájékoztatott, az eset körülményeit a rendőrség még vizsgálja.

A helyszínre azonnal riasztották a rendőrséget, valamint a tűzoltó- és mentőszolgálat egységeit, akik kiemelték a 37 éves férfi holttestét a vízből. A helyszínre halottkémet is hívtak

- mondta el Klenková, hozzátéve, gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt indítottak büntetőeljárást, mialatt boncolást is elrendelnek, amely segít tisztázni a halál pontos okát.

Az elmúlt napokban rohamosan megugrott a fulladásos elhalálozások száma: ugyancsak a Paraméter számolt be arról, ahogy a közelmúltban többen is életüket vesztették a a közkedvelt pozsonyi Draždiak-tónál, míg hazánkban egyetlen délután alatt három ember is elmerült a Dunában. Az egyik férfi életét vesztette, két embert pedig, a legutóbbi hírek szerint, továbbra is keresnek a vízirendőrök.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!