Tragédia történt: két gyermekével is magával is végzett az apa

Felfoghatatlan tragédia történt: életét vesztette egy hét és egy tizenkét éves gyermek, akiket édesapjuk ölt meg, aki aztán magával is végzett. A feltételezett kettős gyilkosság-öngyilkosság teljesen megrázta a környéket Ottawában. A helyi hatóságokat június 29-én hétfőn délelőtt riasztották a lakáshoz. Később egy másik esethez, egy autótűzhöz riasztották őket. Ott, abban az égő autóban találtak rá a férfi holttestére.

Megrázó tragédia történt, nem tudni, mi állt a háttérben. Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Jelenlegi információink szerint kettős emberölésről és öngyilkosságról van szó

– nyilatkozta Jamie Dunlop rendőrfelügyelő kiemelve, a halálesetek előtt több bejelentés is érkezett hozzájuk a gyerekekkel kapcsolatban. Ezeket az ellenőrzéseket a fiatalok édesanyja kérte, akitől apjuk korábban elvált és másik, harmadik személy is. Őt nem nevezték meg pontosan, csak ennyit mondtak róla:

Egy olyan személyről van szó, akinek oka volt arra, hogy benézzen a házhoz. Aggódni kezdett, amikor senki nem nyitott ajtót, ezért értesítette a rendőrséget, hogy ellenőrizzék, minden rendben van-e.

A tragédia miatt azonnali nyomozás indult

A rendőrfelügyelő szerint az édesapának korábban nem volt jelentősebb kapcsolata a rendőrséggel. A nyomozók jelenleg az édesanyát, más családtagokat és rokonokat hallgatnak ki az ügyben. A családhoz tartozó többi gyermek biztonságban van. Az áldozatok személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra.

Nyilvánvalóan rendkívül tragikus eseményről van szó a család, a barátok és a szomszédok számára. Ha gyermekek az áldozatok, azt még nehezebb felfogni.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy az ügy továbbra is aktív és összetett nyomozás tárgyát képezi, ezért jelenleg az eset teljes körű feltárásán dolgoznak, miközben igyekeznek megóvni az érintettek magánéletét, írja a People.