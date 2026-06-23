Lövöldözés tört ki egy könyvtárban, halálos áldozatai is vannak a tragédiának

Tragédia történt, miután két ember meghalt, egy gyermek pedig megsérült miután lövöldözés tört ki egy észak-kaliforniai könyvtárban. A hatóságok közlése szerint az incidens Chico városában történt helyi idő szerint június 22-én hétfő délután öt körül. A segélyhívás során a diszpécserek hallották a lövéseket és a menekülő emberek sikolyát is.

Tragédia: lövöldözés tört ki egy könyvtárban, áldozatok is vannak. Fotó: MW archív

A tragédia miatt egy főt gyanúsítanak, ő az épület hátsó kijáratán keresztül próbált meg elmenekülni, azonban mivel a rendőrök addigra biztosították a környéket, hamar őrizetbe vették. A hatóságok a lövöldözés áldozatainak a neveit nem hozta nyilvánosságra. Annyit tudni, hogy mindkét elhunyt felnőtt. Az eset során egy gyermek is megsérült.

Tragédia a könyvtárban: jelenleg is zajlik a nyomozás

Az elkövető a rendőröknek ellenállás nélkül megadta magát, lőfegyverét lefoglalták. Az indíték egyelőre nem ismert. A nyomozás az ügyben jelenleg is zajlik. Erről James Gallagher képviselő számolt be:

Összetört a szívem ettől az értelmetlen erőszaktól. Imádkozom az áldozatokért, szeretteikért, valamint mindenkiért, akit érint ez a tragédia. Köszönöm a bátor rendőröknek és a többi elsősegélynyújtónak, hogy gyorsan reagáltak közösségünk védelmében. Chico egy erős közösség.

Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója pedig így nyilatkozott:

Gondolataink a chicói közösséggel vannak. Hálásak vagyunk a rendfenntartóknak a gyors fellépésért, amellyel biztosították a helyszínt és őrizetbe vették a gyanúsítottat. Egyetlen családnak sem kellene ilyen tragédiát átélnie

- idézte őt a CBS News.