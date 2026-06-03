Trump nagy fordulatról beszélt – Irán elfogadhatta Washington egyik legfontosabb feltételét

Az amerikai elnök szerint ez volt a tárgyalások egyik legfontosabb kérdése. Trump ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Irán a jövőben megváltoztathatja álláspontját, ezért továbbra is szükség van a diplomáciai egyeztetésekre.

Donald Trump új részleteket osztott meg az amerikai–iráni egyeztetésekről – Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az elnök cáfolta azokat a sajtóértesüléseket is, amelyek szerint megszakadtak volna az Egyesült Államok és Irán közötti megbeszélések. Közlése szerint az egyeztetések az elmúlt napokban is folyamatosan zajlottak.

Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a tárgyalások rendszeresek, és továbbra is egy lehetséges megállapodás elérésére irányulnak.

Az interjú során Trump beszélt az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval folytatott kapcsolatáról is. Elmondása szerint korábban határozott hangnemben kérte őt arra, hogy mérsékelje a Libanonnal kapcsolatos katonai feszültségeket – számolt be róla a Fox News.

Az amerikai elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápol az izraeli kormányfővel, és szerinte az Egyesült Államok kulcsszerepet játszott a térségben elért eredményekben.

Trump szerint egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy a jelenlegi egyeztetések végül milyen eredménnyel zárulnak. Az elnök azonban úgy véli, hogy elérkezett az idő egy hosszú távú megállapodás megkötésére, amely rendezheti az évtizedek óta húzódó vitás kérdéseket.