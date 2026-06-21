Színpadon „végezték ki” Trumpot, a titkosszolgálat vizsgálatot indíthatott – videó

Mike Bishop, a GWAR énekese egy interjúban azt mondta, hogy az együttes Donald Trumpot ábrázoló színpadi jelenetei után hatósági érdeklődéssel szembesült. Állítása szerint a produkció a titkosszolgálat figyelmét is felkeltette.
Trump mellett más ismert személyiségeket is kifiguráztak korábban
A zenekar évtizedek óta ismert provokatív színpadi produkcióiról, amelyekben gyakran jelennek meg közéleti szereplők és hírességek paródiái. A fellépések során rendszeresen alkalmaznak látványos speciális effekteket és színházi elemeket.
Mike Bishop, a zenekar énekese egy interjúban arról beszélt, hogy korábban más amerikai elnökök és ismert személyiségek figuráinak színpadi „megölése” nem váltott ki hasonló reakciókat. Állítása szerint azonban a Trump karakterét érintő jelenetek után már a hatóságok részéről is érdeklődés mutatkozott.
Az énekes szerint a politikai megosztottság egyre erősebben jelenik meg a kulturális életben is. Úgy véli, hogy a viták nemcsak a közvéleményben, hanem az üzleti kapcsolatokban is éreztethetik hatásukat, mivel a rendezvényszervezők és koncertcégek óvatosabban viszonyulhatnak a megosztó előadásokhoz.
A The Daily Mail megkeresésére az Egyesült Államok titkosszolgálata nem kommentálta konkrétan az ügyet. A szervezet ugyanakkor közölte, hogy minden olyan esetet kivizsgál, amely védett személyekkel szembeni fenyegetésként értelmezhető.
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