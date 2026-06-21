Színpadon „végezték ki” Trumpot, a titkosszolgálat vizsgálatot indíthatott – videó

Mike Bishop, a GWAR énekese egy interjúban azt mondta, hogy az együttes Donald Trumpot ábrázoló színpadi jelenetei után hatósági érdeklődéssel szembesült. Állítása szerint a produkció a titkosszolgálat figyelmét is felkeltette.

Trump előtt több elnök és híresség is megjelent a GWAR koncertjein

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Trump mellett más ismert személyiségeket is kifiguráztak korábban

A zenekar évtizedek óta ismert provokatív színpadi produkcióiról, amelyekben gyakran jelennek meg közéleti szereplők és hírességek paródiái. A fellépések során rendszeresen alkalmaznak látványos speciális effekteket és színházi elemeket.

Mike Bishop, a zenekar énekese egy interjúban arról beszélt, hogy korábban más amerikai elnökök és ismert személyiségek figuráinak színpadi „megölése” nem váltott ki hasonló reakciókat. Állítása szerint azonban a Trump karakterét érintő jelenetek után már a hatóságok részéről is érdeklődés mutatkozott.

Gwar killed Trump again at Warped Tour and people in the comments who don't understand what Gwar does (they are monster alien warriors, scumdogs of the universe) are once again having a meltdown.



They kill every president (foreign and domestic, also the queen) and celebrity. No… pic.twitter.com/7c713ymySO — Cassandra MacDonald (@CassandraRules) June 19, 2026

Az énekes szerint a politikai megosztottság egyre erősebben jelenik meg a kulturális életben is. Úgy véli, hogy a viták nemcsak a közvéleményben, hanem az üzleti kapcsolatokban is éreztethetik hatásukat, mivel a rendezvényszervezők és koncertcégek óvatosabban viszonyulhatnak a megosztó előadásokhoz.

A The Daily Mail megkeresésére az Egyesült Államok titkosszolgálata nem kommentálta konkrétan az ügyet. A szervezet ugyanakkor közölte, hogy minden olyan esetet kivizsgál, amely védett személyekkel szembeni fenyegetésként értelmezhető.