Forr a Közel-Kelet: Trump kemény katonai fellépést helyezett kilátásba

Tovább fokozódik a feszültség az Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti konfliktus miatt. Trump egy vitatott beszámoló szerint már odáig ment, hogy Irán legfontosabb olajexport-központjának elfoglalását is kilátásba helyezte, miközben újabb katonai csapásokról beszélt – írja a DailyMail.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: JIM WATSON / AFP

Donald Trump a Truth Social közösségi platformon azt írta, hogy az Egyesült Államok kemény katonai fellépést tervez Irán ellen. Emellett azt is állította, hogy a jövőben az USA átveheti az ellenőrzést a stratégiai jelentőségű Kharg-sziget és más iráni olajlétesítmények felett.

A Perzsa-öbölben található Kharg-sziget rendkívül fontos Irán számára, mivel az ország kőolajexportjának jelentős része ezen a csomóponton halad keresztül. A szigetet ugyanakkor erős katonai védelem óvja, így egy esetleges katonai művelet rendkívül kockázatos lenne.

Újabb amerikai–iráni összecsapásokról számoltak be

A beszámoló szerint Trump kijelentéseit újabb amerikai légicsapások előzték meg. Az Egyesült Államok állítólag iráni megfigyelő-, kommunikációs és légvédelmi célpontokat támadott.

Válaszul Irán egy „megtorló műveletet” jelentett be, amelynek során amerikai érdekeltségeket vehetett célba a térségben. A jelentések robbanásokról, elfogott rakétákról és több közel-keleti ország fokozott készültségéről szóltak.

The United States will be hitting Iran (Whose Navy, Air Force, Radar, Anti Aircraft, and all other forms of Defense, together with most its offensive capability, are GONE!), VERY HARD TONIGHT. At some point in the not too distant future, we will be taking Kharg Island, and other… pic.twitter.com/RPeL3khVrr — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 11, 2026

A nukleáris program továbbra is a vita középpontjában áll

Trump továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Irán hosszú időre mondjon le az urándúsításról. Az amerikai álláspont állítólag legalább 20 éves korlátozást követelne.

Teherán ezzel szemben rövidebb időtartamú megállapodást támogatna, és csak részleges engedményeket tenne nukleáris létesítményeivel kapcsolatban. A felek közötti tárgyalások hónapok óta nem vezettek áttöréshez.

A feszültséget tovább növeli a Hormuzi-szoros helyzete. Ez a tengeri útvonal kulcsfontosságú a globális olaj- és gázszállítás szempontjából. Irán ismét jelezte, hogy korlátozhatja vagy lezárhatja a hajóforgalmat a térségben. Egy ilyen lépés jelentős hatással lehetne a világpiaci energiaárakra, ezért a nemzetközi közösség kiemelt figyelemmel követi az eseményeket.