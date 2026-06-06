Nem sci-fi: terv készül arra az esetre, ha kapcsolatba lépnek velünk az ufók

A sci-fi filmekkel ellentétben a tudomány, a tudósok szerint az első kapcsolatfelvétel valószínűleg nem lesz látványos az idegenekkel. Nem hatalmas űrhajók jelennek meg az égbolton, hanem egy különös rádiójel érkezik valamelyik távoli csillagrendszer felől. A kérdés azonban nem csupán az, hogy felismernénk-e egy ilyen üzenetet, hanem az is: mit kezdenénk vele? A kutatók ezért frissítették azokat a nemzetközi irányelveket, amelyek meghatároznák a teendőket egy esetleges földön kívüli jel észlelésekor. Az új szabályok szerint mindenekelőtt független megfigyelőállomásoknak kell megerősíteniük a felfedezést, hogy kizárják a műszaki hibákat, a földi rádiózavarokat vagy a félreértelmezéseket. Csak ezt követheti a nyilvánosság tájékoztatása – írja a Daily Mail.

Idegenek a vonalban? A tudomány már kidolgozta a válaszlépéseket

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A tudomány kizárólag bizonyítékokra épít

A szigorítás oka a modern információs környezet. A közösségi média, a mesterséges intelligencia és a villámgyors hírterjedés korában egy téves riasztás globális pánikot vagy összeesküvés-elméletek özönét indíthatná el. A tudósok szerint ezért minden korábbinál fontosabb a bizonyítékok alapos ellenőrzése. A tudományos szakemberek azt sem zárják ki, hogy egy esetleges üzenet megfejtése évtizedekig tarthatna. Egy idegen civilizáció kommunikációs rendszere annyira eltérhet az emberitől, hogy még annak felismerése is kihívást jelentene, hogy valóban üzenetről van szó.

Egyes kutatók szerint a matematika vagy a fizika univerzális törvényei jelenthetnék a közös nyelvet.

Bár eddig minden gyanús jelről kiderült, hogy természetes vagy emberi eredetű, a csillagászok egyre több technológiával kutatják az intelligens élet nyomait. Ha egyszer valóban megérkezik az első hiteles üzenet az ufóktól, az nemcsak tudományos szenzáció lesz, hanem az emberiség önmagáról alkotott képét is örökre megváltoztathatja.

Az Origo a minap arról írt, hogy kiderült, mi valójában a rejtélyes 3I/ATLAS; különös dolgot találtak benne.