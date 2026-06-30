Tragédia Portugáliában: turista holttestét találták egy medencében

Egy 27 éves brit turista holttestét találták meg egy medencében Portugáliában, Vilamoura térségében, az Algarve régióban – írja a DailyMail.

Turista fulladt meg egy portugál nyaraló medencéjében (A kép illusztráció.)

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A turista hétfő hajnalban tűnt el a vízben egy bérelt nyaralóban, ahol barátaival tartózkodott. A hatóságok szerint a férfit az éjszaka folyamán találták meg eszméletlen állapotban.

A portugál rendőrség jelenlegi információi szerint a haláleset nagy valószínűséggel baleset következménye volt, de a pontos okokat még vizsgálják.

Az ügyet először a GNR rendőrség vizsgálta, majd átadták a bűnügyi rendőrségnek, amely kihallgatta az áldozat barátait is.