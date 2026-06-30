Tragédia Portugáliában: turista holttestét találták egy medencében

Egy 27 éves brit turista holttestét találták meg egy medencében Portugáliában, Vilamoura térségében, az Algarve régióban – írja a DailyMail.
A turista hétfő hajnalban tűnt el a vízben egy bérelt nyaralóban, ahol barátaival tartózkodott. A hatóságok szerint a férfit az éjszaka folyamán találták meg eszméletlen állapotban.
A portugál rendőrség jelenlegi információi szerint a haláleset nagy valószínűséggel baleset következménye volt, de a pontos okokat még vizsgálják.
Az ügyet először a GNR rendőrség vizsgálta, majd átadták a bűnügyi rendőrségnek, amely kihallgatta az áldozat barátait is.
Meghalt egy turista, miután leomlott egy szikla Máltán
Tragikus baleset történt Málta Comino szigetén, ahol összeomlott a turisták körében népszerű természetes sziklaív. A baleset következtében egy 26 éves kínai turista életét vesztette, egy nő pedig súlyosan megsérült.
Meghalt egy turista, miután többször rálőttek a Karib-térségben
Egy 37 éves brit férfi életét vesztette a Saint Vincent és a Grenadine-szigetekhez tartozó Canouan szigetén történt fegyveres incidensben. A lövöldözés körülményeit a helyi hatóságok vizsgálják, a brit külügyminisztérium pedig közölte, hogy kapcsolatban áll az elhunyt családjával és a helyi szervekkel.