Szemtanúk előtt zuhant a mélybe egy holland férfi a Triglavon

Meghalt egy 57 éves holland túrázó kedden délután a Triglav térségében, miután ereszkedés közben lezuhant a hegyről – közölte a szlovén rendőrség. A helyi sajtó beszámolói szerint a férfi Szlovénia legmagasabb csúcsáról tartott lefelé a Kredarica menedékház irányába, amikor feltehetően megcsúszott, majd a mélybe zuhant – írja a Híradó.

Illusztráció

Fotó: JURE MAKOVEC / AFP

A tragédiát a menedékháznál tartózkodók is végignézték.

A túrázó olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A mentési munkálatokban hegyimentők, a hegyimentő-szövetség ügyeletes egysége, valamint a szlovén hadsereg helikoptere vett részt. A légijármű a férfi családtagjait is lehozta a hegyről.

A rendőrség helyszíni szemlét tartott, a baleset pontos körülményeit vizsgálják.

Nem ez az első súlyos baleset idén Szlovéniában: mint arról áprilisban beszámoltunk, a Vintgar-szurdokban életveszélyesen megsérült egy magyar állampolgár, akinek a fejére kőomlás közben egy szikladarab esett. A nő hetekig kómában volt, és csaknem félmillió eurós kártérítési pert indított.