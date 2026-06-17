Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hamarosan kezdődik Orbán Viktor sajtótájékoztatója Brüsszelben - kövesse élőben az Origón!

túrázó

Szemtanúk előtt zuhant a mélybe egy holland férfi a Triglavon

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Családtagjai is a hegyen tartózkodtak, amikor lezuhant és meghalt egy 57 éves holland túrázó a Triglav térségében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
túrázószlovénialezuhant

Meghalt egy 57 éves holland túrázó kedden délután a Triglav térségében, miután ereszkedés közben lezuhant a hegyről – közölte a szlovén rendőrség. A helyi sajtó beszámolói szerint a férfi Szlovénia legmagasabb csúcsáról tartott lefelé a Kredarica menedékház irányába, amikor feltehetően megcsúszott, majd a mélybe zuhant – írja a Híradó.

An ambulance leaves the area of the Krizna Cave where five people were rescued from floodwaters caused by rainfall, near the village of Bloska Polica, some 40 km south of Ljubljana, Slovenia, on January 8, 2024. Five people were trapped in a cave in central Slovenia since January 6, after heavy rains caused flooding. A family of three adults with two guides had begun a tourist visit to the Krizna Jama (Cross Cave). The group became trapped on an dry platform after heavy rainfall provoked a steep rise in the water levels within the cave, known for its underground lakes. (Photo by Jure Makovec / AFP)
Illusztráció
Fotó: JURE MAKOVEC / AFP

A tragédiát a menedékháznál tartózkodók is végignézték.

A túrázó olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A mentési munkálatokban hegyimentők, a hegyimentő-szövetség ügyeletes egysége, valamint a szlovén hadsereg helikoptere vett részt. A légijármű a férfi családtagjait is lehozta a hegyről.

A rendőrség helyszíni szemlét tartott, a baleset pontos körülményeit vizsgálják.

Nem ez az első súlyos baleset idén Szlovéniában: mint arról áprilisban beszámoltunk, a Vintgar-szurdokban életveszélyesen megsérült egy magyar állampolgár, akinek a fejére kőomlás közben egy szikladarab esett. A nő hetekig kómában volt, és csaknem félmillió eurós kártérítési pert indított.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!