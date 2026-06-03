A hatóságok szerint a férfi kedd délután lépett be a Bakersfield belvárosában található Chase Bank épületébe, majd bombafenyegetést tett. A rendőrök rövid időn belül lezárták a környéket, és megkezdődött a válságkezelés. A túszdráma során két embert már sikerült biztonságban kimenekíteni, azonban többen továbbra is az épületben maradtak – írja a FoxNews.

A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, miután egy bombával fenyegetőző férfi miatt súlyos túszdráma alakult ki egy Chase Bank épületében Fotó: X/@bakersfieldpd

Túszdráma: bombamellény is lehet a gyanúsítottnál

A helyi sajtóinformációk szerint a hatóságok attól tartanak, hogy a férfi egy robbanószerkezetet vagy bombamellényt viselhet. Emiatt a SWAT-egységek, a bombakereső kutyák, a tűzszerészek és az FBI tárgyalócsoportja is bekapcsolódott az akcióba.

A rendőrség közlése szerint a tárgyalók telefonon folyamatos kapcsolatban állnak a férfival, ami bizakodásra ad okot. A szakértők szerint amíg a kommunikáció fennáll, addig nagyobb az esély a békés megoldásra és további túszok szabadon engedésére.

Teljes belvárosi lezárások léptek életbe

Az incidens miatt több közeli önkormányzati épületet és hivatalt is lezártak elővigyázatosságból. A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék el Bakersfield belvárosát, mivel az útlezárások várhatóan a művelet végéig érvényben maradnak.

A helyi polgármester szerint a város vezetése folyamatosan figyelemmel követi az eseményeket, miközben minden érintett biztonságáért aggódnak.

Véget ért a túszdráma a németországi bankfiókban

Kiszabadították a rendőrök a túszul ejtett embereket Németországban, Sinzig városában, ahol egy bankot támadtak meg délelőtt. A túszdráma során senki sem sérült meg.

Elszabadult a pokol: egész éjszaka tartott a túszdráma

Egy 60 év körüli férfi kedd este hívta a segélyhívót, akiknek elmondta, hogy két embernek életveszélyes sérüléseket okozott, majd azzal fenyegetőzött, hogy megöli magát.