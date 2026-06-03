Meghökkentő túszdráma, többeket fogságba ejtettek egy bankban

Az FBI lelőtt egy férfit, aki túszokat ejtett egy kaliforniai bankban keddről szerdára virradó éjjel – írja a BBC.

Az FBI lelőtt egy férfit, aki túszokat ejtett egy kaliforniai bankban keddről szerdára virradó éjjel. (A kép illusztráció.)

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A rendőrség közlése szerint a túszejtő barikádot állított fel a Chase Bank többszintes épületében Bakersfieldben. Az FBI túsztárgyalója kedden két embert sikeresen kiszabadított, de utána patthelyzet alakult ki.

Szerdán a többi túsz is épségben elhagyhatta a helyszínt.

A gyanúsítottat szerdán „az FBI személyzetét érintő, rendőri lövöldözés során” ölték meg – közölte a Bakersfield-i Rendőrség.

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