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bank

Meghökkentő túszdráma, többeket fogságba ejtettek egy bankban

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Drámai pillanatok játszódtak le egy amerikai bankban szerda hajnalban. Egy férfi elbarikádozta magát, és több túszt is ejtett. Az FBI hosszas tárgyalás után hatástalanította a férfit, a túszok sérülése nélkül megúszták az incidenst.
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Az FBI lelőtt egy férfit, aki túszokat ejtett egy kaliforniai bankban keddről szerdára virradó éjjel – írja a BBC.

Az FBI lelőtt egy férfit, aki túszokat ejtett egy kaliforniai bankban keddről szerdára virradó éjjel.
Az FBI lelőtt egy férfit, aki túszokat ejtett egy kaliforniai bankban keddről szerdára virradó éjjel. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint a túszejtő barikádot állított fel a Chase Bank többszintes épületében Bakersfieldben. Az FBI túsztárgyalója kedden két embert sikeresen kiszabadított, de utána patthelyzet alakult ki.

Szerdán a többi túsz is épségben elhagyhatta a helyszínt.

A gyanúsítottat szerdán „az FBI személyzetét érintő, rendőri lövöldözés során” ölték meg – közölte a Bakersfield-i Rendőrség.

Bedrogozva, fegyverrel ejtett túszul két fiatalt a belvárosi lakásban

Drogos mámorában ejtett fogságba fiatalokat egy nyíregyházi férfi, miután a lakásába érkező fiatalkorú lány és fiatal felnőtt társa jelenlétében kábítószert fogyasztott, majd teljesen zavarttá és agresszívvá vált. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség most emberrablás bűntette miatt emelt vádat a dühöngő elkövető ellen, aki órákon át nem engedte ki áldozatait a belvárosi lakásból.

 

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