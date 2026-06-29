Tűz ütött ki a fedélzeten, azonnal kiürítették az óceánjárót

Kiürítettek egy óceánjárót Franciaországban, miután tűz ütött ki a fedélzetén. A lángok hétfőn, hajnali 3 óra 30 perc körül csapta fel az MS Botticelli konyhájában, mialatt a Szajnán haladt, Párizs és Normandia között.

Tűz ütött ki a fedélzeten, 132 utast kellett kimenekíteni / Fotó: Pixabay.com

Tűz ütött ki a fedélzeten, azonnal kiürítették az óceánjáró hajót

A 132 utast és 31 fős személyzetet szállító hajó a franciaországi Honfleur kikötőjében horgonyzott le, miközben a tűzoltók megfékezték a lángokat. A francia média beszámolói szerint a fedélzeten tartózkodókat evakuálták és biztonságos helyre szállították a város által biztosított csarnokba. A hajón francia, belga, spanyol, ausztrál és német állampolgárok tartózkodtak a tűzeset során.

A tűzoltók reggel nyolckor továbbra is a lángok megfékezésén dolgoztak, a hajó a feltételezések szerint jelentős károkat szenvedett. Az utasok végül késő délelőtt vehették fel a poggyászukat és a személyes tárgyaikat a hajóról. A tűz okát egyelőre vizsgálják, személyi sérülésről ugyanakkor nem érkezett bejelentés.

Az MS Botticelli egy 110 méter hosszú és 11,40 méter széles hajó, amely 73 kabinjával 145 utas befogadására alkalmas. A CroisiEurope hajózási társaság azt közölte, az utasokat a lehető leghamarabb hazaszállítják, addig is szállodákban helyezik el őket - írja a Daily Mail.