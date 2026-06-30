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tűz

Tűz ütött ki egy petrolkémiai üzemben, rengeteg a sérült

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Legalább 20 sérült, öt fő életveszélyes állapotban. Egyelőre nem tisztázott, mi okozta a lángokat.
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tűzlángokbantűzeset

Legalább húszan megsérültek miután tűz keletkezett egy petrolkémiai üzemben India keleti részén, öten vannak életveszélyes állapotban. A lángok a Haldia Haldia Petrochemicals által üzemeltetett létesítmény egyik naftavezetékében csaptak fel kedden, június 30-án, a tűz pedig gyorsan átterjedt tragikus módon a közeli lakóházakra is.

Tűz ütött ki egy petrolkémiai üzemben.
Tűz ütött ki egy petrolkémiai üzemben. Fotó: Pixabay.com

 

Tűz ütött ki egy petrolkémiai üzemben: többen életveszélyes állapotban vannak

A tűzoltók 12 fecskendővel fékezték meg a tüzet, miközben a sérülteket, köztük az üzem dolgozóit és legalább két biztonsági őrt kórházba szállítottak.

A nafta rendkívül gyúlékony kőolajszármazék, amelyet üzemanyagok és különféle vegyi anyagok előállítására használnak. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert. A Haldia Petrochemicals közölte, hogy vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, írja az ABC News.

 

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