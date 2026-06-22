Kigyulladt a stúdió, legalább 14 ember meghalt Indiában – videón a lángoló épület

Hétfőn halálos tűz pusztított az észak-indiai Lucknow városában, ahol egy kereskedelmi épület lángba borult. A hatóságok közlése szerint legalább 14 ember életét vesztette, további több személyt pedig kórházba szállítottak – számolt be róla az ABC NEWS.

A tűzoltók a sűrű füst ellenére több embert kimentettek az épületből (képünk illusztráció)

Fotó: AL DRAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lángok az Aliganj városrészben csaptak fel egy olyan épületben, amelynek alsó szintjein állatkereskedés és állatorvosi rendelő működött, míg a felső emeleteken tanulóközpont és animációs stúdió kapott helyet.

A tűz áldozatai között több diák is volt

Brajesh Pathak, Uttar Prades állam miniszterelnök-helyettese közölte, hogy a helyszínen 14 holttestet találtak. A hatóságok szerint legalább tíz embert sikerült kimenteni az épületből, őket kórházban ápolják. A tragédia idején többen az épület felső szintjein tartózkodtak. A helyi média beszámolói szerint az áldozatok többsége diák volt.

A mentési munkálatokat jelentősen megnehezítette a sűrű füst. A tűzoltóknak az épület hátsó falát kellett áttörniük, hogy bejussanak az érintett területekre.

A hatóságok ipari ventilátorokat is bevetettek a füst eltávolítására, miközben a mentőegységek helyiségről helyiségre kutattak túlélők után. A keresés során a mosdókat és egyéb zárt helyiségeket is átvizsgálták.

A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, hogy többen betört ablakokon keresztül próbáltak kijutni az épületből. Egy videón egy férfi az egyik felső emeletről zuhant le menekülés közben, a helyi sajtó szerint azonban túlélte az esetet, és kórházba került.

A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozta a tüzet. A körülmények tisztázására vizsgálat indult.

At least 13 people, most of them students, died in a fire in Lucknow. 💔



There was a coaching centre with a library on the upper floors where they were studying.



In the second clip, rescuers are seen carefully removing bodies through a large hole made in the back wall of the… pic.twitter.com/ldeizYDxBy — Citizen Kau (@citizen_kau) June 22, 2026