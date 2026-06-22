Kigyulladt a stúdió, legalább 14 ember meghalt Indiában – videón a lángoló épület

Hétfőn halálos tűz pusztított az észak-indiai Lucknow városában, ahol egy kereskedelmi épület lángba borult. A hatóságok közlése szerint legalább 14 ember életét vesztette, további több személyt pedig kórházba szállítottak – számolt be róla az ABC NEWS.
A lángok az Aliganj városrészben csaptak fel egy olyan épületben, amelynek alsó szintjein állatkereskedés és állatorvosi rendelő működött, míg a felső emeleteken tanulóközpont és animációs stúdió kapott helyet.
A tűz áldozatai között több diák is volt
Brajesh Pathak, Uttar Prades állam miniszterelnök-helyettese közölte, hogy a helyszínen 14 holttestet találtak. A hatóságok szerint legalább tíz embert sikerült kimenteni az épületből, őket kórházban ápolják. A tragédia idején többen az épület felső szintjein tartózkodtak. A helyi média beszámolói szerint az áldozatok többsége diák volt.
A mentési munkálatokat jelentősen megnehezítette a sűrű füst. A tűzoltóknak az épület hátsó falát kellett áttörniük, hogy bejussanak az érintett területekre.
A hatóságok ipari ventilátorokat is bevetettek a füst eltávolítására, miközben a mentőegységek helyiségről helyiségre kutattak túlélők után. A keresés során a mosdókat és egyéb zárt helyiségeket is átvizsgálták.
A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, hogy többen betört ablakokon keresztül próbáltak kijutni az épületből. Egy videón egy férfi az egyik felső emeletről zuhant le menekülés közben, a helyi sajtó szerint azonban túlélte az esetet, és kórházba került.
A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozta a tüzet. A körülmények tisztázására vizsgálat indult.
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