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tűz

Kigyulladt a stúdió, legalább 14 ember meghalt Indiában – videón a lángoló épület

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Legalább 14 ember életét vesztette hétfőn az észak-indiai Lucknow városában történt tragédiában. A tűz egy olyan kereskedelmi épületben csapott fel, amelyben tanulóközpont és animációs stúdió is működött. Az áldozatok többsége diák volt.
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tűzdiákhalálIndia

Hétfőn halálos tűz pusztított az észak-indiai Lucknow városában, ahol egy kereskedelmi épület lángba borult. A hatóságok közlése szerint legalább 14 ember életét vesztette, további több személyt pedig kórházba szállítottak – számolt be róla az ABC NEWS.

A tűzoltók a sűrű füst ellenére több embert kimentettek az épületből (képünk illusztráció) Fotó: AL DRAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA WASHINGTON, DC - JUNE 18: A Washington DC Fire and EMS firefighter demonstrates how quickly fire can spread from a bottle rocket during a news conference on fireworks safety ahead of Independence Day celebrations, at the DCFD Training Academy on June 18, 2026 in Washington, DC. 4,700 people were injured by fireworks in 2024, according to the Consumer Product Safety Commission. Al Drago/Getty Images/AFP (Photo by Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A tűzoltók a sűrű füst ellenére több embert kimentettek az épületből (képünk illusztráció)
Fotó: AL DRAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lángok az Aliganj városrészben csaptak fel egy olyan épületben, amelynek alsó szintjein állatkereskedés és állatorvosi rendelő működött, míg a felső emeleteken tanulóközpont és animációs stúdió kapott helyet.

A tűz áldozatai között több diák is volt

Brajesh Pathak, Uttar Prades állam miniszterelnök-helyettese közölte, hogy a helyszínen 14 holttestet találtak. A hatóságok szerint legalább tíz embert sikerült kimenteni az épületből, őket kórházban ápolják. A tragédia idején többen az épület felső szintjein tartózkodtak. A helyi média beszámolói szerint az áldozatok többsége diák volt.

A mentési munkálatokat jelentősen megnehezítette a sűrű füst. A tűzoltóknak az épület hátsó falát kellett áttörniük, hogy bejussanak az érintett területekre.

A hatóságok ipari ventilátorokat is bevetettek a füst eltávolítására, miközben a mentőegységek helyiségről helyiségre kutattak túlélők után. A keresés során a mosdókat és egyéb zárt helyiségeket is átvizsgálták.

A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, hogy többen betört ablakokon keresztül próbáltak kijutni az épületből. Egy videón egy férfi az egyik felső emeletről zuhant le menekülés közben, a helyi sajtó szerint azonban túlélte az esetet, és kórházba került.

A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozta a tüzet. A körülmények tisztázására vizsgálat indult.

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