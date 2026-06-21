Három ember meghalt egy londoni tűzesetben – videón a lángoló épület

Három ember meghalt egy tűzesetben London nyugati részén, White City városrészben. A lángok egy egyszintes pavilonépületben csaptak fel, amelynek több mint a fele kiégett – számolt be róla a Sky News.

A tűz három ember életét követelte London nyugati részén (képünk illusztráció)

Fotó: FKI

A londoni tűzoltóság tájékoztatása szerint két embert a helyszínen halottnak nyilvánítottak. Egy harmadik sérültet kórházba szállítottak, azonban később belehalt sérüléseibe.

A hatóságok közlése szerint a tűzesetről összesen 19 bejelentés érkezett. A helyszínre több tűzoltóegységet vezényeltek ki, amelyek este sikeresen megfékezték a lángokat.

A londoni mentőszolgálat összesen kilenc embert látott el. Közülük három sérültet egy kiemelt traumaközpontba szállítottak, míg további négy személyt a helyszíni ellátást követően hazaengedtek.

Vizsgálják a tűz keletkezési okát

A tűz keletkezésének okát jelenleg a londoni tűzoltóság szakemberei és a rendőrség közösen vizsgálják. A Metropolitan Police közölte, hogy folyamatban van az áldozatok hozzátartozóinak értesítése.