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tűz

Három ember meghalt egy londoni tűzesetben – videón a lángoló épület

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Halálos kimenetelű tűzeset történt London nyugati részén, White City városrészben. A tűz következtében három ember életét vesztette, miközben több sérültet is elláttak a mentőszolgálatok. A hatóságok vizsgálják a történtek körülményeit.
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tűzLondonhalál

Három ember meghalt egy tűzesetben London nyugati részén, White City városrészben. A lángok egy egyszintes pavilonépületben csaptak fel, amelynek több mint a fele kiégett – számolt be róla a Sky News.

A tűz három ember életét követelte London nyugati részén (képünk illusztráció) Fotó: FKI
A tűz három ember életét követelte London nyugati részén (képünk illusztráció)
Fotó: FKI

A londoni tűzoltóság tájékoztatása szerint két embert a helyszínen halottnak nyilvánítottak. Egy harmadik sérültet kórházba szállítottak, azonban később belehalt sérüléseibe.

A hatóságok közlése szerint a tűzesetről összesen 19 bejelentés érkezett. A helyszínre több tűzoltóegységet vezényeltek ki, amelyek este sikeresen megfékezték a lángokat.

A londoni mentőszolgálat összesen kilenc embert látott el. Közülük három sérültet egy kiemelt traumaközpontba szállítottak, míg további négy személyt a helyszíni ellátást követően hazaengedtek.

Vizsgálják a tűz keletkezési okát

A tűz keletkezésének okát jelenleg a londoni tűzoltóság szakemberei és a rendőrség közösen vizsgálják. A Metropolitan Police közölte, hogy folyamatban van az áldozatok hozzátartozóinak értesítése.

@chris.miles62 White city fire 3 people died sadly #whitecityfire #londonfire #djidrone #londonnews #sadnews😭😭 ♬ original sound - chrismiles027

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