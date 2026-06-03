Rengeteg ember meghalt, kigyulladt egy épület Indiában

A tragédia a Malviya Nagar városrészben történt, ahol az érintett épület földszintjén egy étterem működött, a felső emeleteken pedig lakóhelyiségek kaptak helyet. A tűz gyorsan terjedt, ami jelentősen megnehezítette a bent tartózkodók menekülését - írja az ABC News.
Sokan odavesztek a tűzben
A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a tűzoltók és a mentőegységek. A hatóságok tájékoztatása szerint összesen 37 embert sikerült kimenteni az égő épületből. Több sérültet kórházba szállítottak, állapotukról azonban egyelőre nem közöltek részletes információkat. A helyi sajtó beszámolói szerint az áldozatok között külföldi állampolgárok is lehetnek, akik egészségügyi kezelés céljából érkeztek Indiába. A tragédia pontos körülményeit még vizsgálják. A tűzoltók órákon át dolgoztak a lángok megfékezésén, végül sikerült eloltaniuk a tüzet. A mentési munkálatok során több holttestet is találtak az épületben.
A hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a pusztító tüzet.
A helyszínen készült felvételeken sűrű fekete füst látható, amely az épületből gomolygott az ég felé. A mentési munkálatokban a környék lakói is részt vettek: többen segítettek a bent rekedt emberek kimenekítésében és a sérültek ellátásában.
Indiában sajnos nem ritkák az ilyen tragédiák. Szakértők szerint számos épületben továbbra sem tartják be maradéktalanul a tűzvédelmi előírásokat és biztonsági szabályokat, ami jelentősen növeli a hasonló katasztrófák kockázatát. Az eset ismét ráirányította a figyelmet az épületbiztonság és a tűzvédelmi ellenőrzések fontosságára az országban.
Félmillió felvétel semmisült meg a lángokban: ez Hollywood legsúlyosabb vesztesége
2008. június 1-jén hatalmas tűz ütött ki egy hollywoodi archívumban, amelynek valódi következményei csak évekkel később derültek ki. A Universal Studios egyik raktárában több százezer zenei master felvétel is a lángok martalékává vált.
Halálos tűzvész pusztított egy iráni bevásárlóközpontban – videó
Halálos tragédia rázta meg az iráni főváros közelében található Arghavan bevásárlóközpontot. A tűzvész következtében legalább nyolcan meghaltak, és mintegy negyvenen megsérültek, miközben sokan pánikszerűen próbáltak menekülni.