Rengeteg ember meghalt, kigyulladt egy épület Indiában

A tragédia a Malviya Nagar városrészben történt, ahol az érintett épület földszintjén egy étterem működött, a felső emeleteken pedig lakóhelyiségek kaptak helyet. A tűz gyorsan terjedt, ami jelentősen megnehezítette a bent tartózkodók menekülését - írja az ABC News.

A tűzoltók nagy erőkkel dolgoznak a helyszínen (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Sokan odavesztek a tűzben

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a tűzoltók és a mentőegységek. A hatóságok tájékoztatása szerint összesen 37 embert sikerült kimenteni az égő épületből. Több sérültet kórházba szállítottak, állapotukról azonban egyelőre nem közöltek részletes információkat. A helyi sajtó beszámolói szerint az áldozatok között külföldi állampolgárok is lehetnek, akik egészségügyi kezelés céljából érkeztek Indiába. A tragédia pontos körülményeit még vizsgálják. A tűzoltók órákon át dolgoztak a lángok megfékezésén, végül sikerült eloltaniuk a tüzet. A mentési munkálatok során több holttestet is találtak az épületben.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a pusztító tüzet.

A helyszínen készült felvételeken sűrű fekete füst látható, amely az épületből gomolygott az ég felé. A mentési munkálatokban a környék lakói is részt vettek: többen segítettek a bent rekedt emberek kimenekítésében és a sérültek ellátásában.

TRAGIC, SENDING ❤️ TO INDIA 🇮🇳

Report of at least 21 dead in a fire at a restaurant and hotel in New Delhi, India, including several foreign nationals. pic.twitter.com/AjBUTCdHNM — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 3, 2026

Indiában sajnos nem ritkák az ilyen tragédiák. Szakértők szerint számos épületben továbbra sem tartják be maradéktalanul a tűzvédelmi előírásokat és biztonsági szabályokat, ami jelentősen növeli a hasonló katasztrófák kockázatát. Az eset ismét ráirányította a figyelmet az épületbiztonság és a tűzvédelmi ellenőrzések fontosságára az országban.

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