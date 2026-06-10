Videón a félelmetes pillanat: tűzgolyó tört elő a kamionból

A tűzgolyó 2026. június 8-án hétfő délután, nagyjából 13 óra körül csapott ki a lítiumakkumulátorokat szállító kamion konténeréből Tsing Yi városrészben, egy logisztikai központ közelében. A sofőr azért kért segítséget, mert füst szivárgott a járműből, a tűzoltók pedig védőfelszerelésben kezdték meg az oltást.
Tűzgolyó tört elő a konténerből
A felvételeken az látszik, hogy a tűzoltók a konténer hátsó részét locsolják, amikor az ajtók mögül hirtelen sűrű füst tör elő. Ezután egy hangos robbanás hallatszik, majd egy hatalmas lángcsóva borítja be a közelben állókat.
A tűzoltók azonnal hátrálni kezdtek, egy arra haladó teherautó pedig hirtelen fékezett a robbanás miatt. A helyszínen mentőautó is készenlétben állt, de sérülésről nem érkezett hír. A tüzet később sikerült eloltani.
Miért veszélyesek a lítiumakkumulátor-tüzek?
Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen veszélyeket hordozhat a nagy mennyiségű akkumulátor szállítása. A hongkongi tűzoltók végül megfékezték a tüzet, de a videó alapján csak másodperceken múlt, hogy nem történt komolyabb baj – számolt be az esetről a The Standard.
Ez is érdekelheti:
Pillanatok alatt vált tűzgolyóvá egy tartálykocsi – videón a brutális robbanás
Hatalmas lángok csaptak fel egy tartálykocsi körül Mexikóban csütörtök délelőtt. A pusztító robbanás után óriási tűzgolyó emelkedett a magasba, a szemtanúk videót is készítettek az incidensről.
Hatalmas lángokkal égett egy csarnok a Nyírségben – ijesztő videón a tomboló tűz
Egymást követték a szirénázó tűzoltóautók és mentők Nyírbátor utcáin, miközben a helyiek rémülten próbálták kideríteni, mi történt. A hatalmas csarnoktűz miatt 71 embert kellett kimenekíteni az éjszaka közepén.
A lítiumakkumulátorok tüze különösen kockázatos lehet, mert gyorsan terjedhet, nagy hővel járhat, és robbanásszerű lángkitörések is előfordulhatnak. Emiatt az ilyen rakományok oltása komoly óvatosságot igényel.