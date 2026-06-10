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tűz

Videón a félelmetes pillanat: tűzgolyó tört elő a kamionból

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Látványos és ijesztő jelenetet rögzítettek Hongkongban, amikor egy füstölő konténeres teherautó oltása közben hirtelen robbanás történt. A tűzgolyó több tűzoltót is elért, de a beszámolók szerint senki sem sérült meg.
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tűztűzgolyóHongkongakkumulátor

A tűzgolyó 2026. június 8-án hétfő délután, nagyjából 13 óra körül csapott ki a lítiumakkumulátorokat szállító kamion konténeréből Tsing Yi városrészben, egy logisztikai központ közelében. A sofőr azért kért segítséget, mert füst szivárgott a járműből, a tűzoltók pedig védőfelszerelésben kezdték meg az oltást.

Tűzgolyó csapott ki egy lítiumakkumulátorokat szállító kamionból
Tűzgolyó csapott ki egy lítiumakkumulátorokat szállító kamionból
Fotó: Byron Wan / X / Képkivágás

Tűzgolyó tört elő a konténerből

A felvételeken az látszik, hogy a tűzoltók a konténer hátsó részét locsolják, amikor az ajtók mögül hirtelen sűrű füst tör elő. Ezután egy hangos robbanás hallatszik, majd egy hatalmas lángcsóva borítja be a közelben állókat.

A tűzoltók azonnal hátrálni kezdtek, egy arra haladó teherautó pedig hirtelen fékezett a robbanás miatt. A helyszínen mentőautó is készenlétben állt, de sérülésről nem érkezett hír. A tüzet később sikerült eloltani.

Miért veszélyesek a lítiumakkumulátor-tüzek?

A lítiumakkumulátorok tüze különösen kockázatos lehet, mert gyorsan terjedhet, nagy hővel járhat, és robbanásszerű lángkitörések is előfordulhatnak. Emiatt az ilyen rakományok oltása komoly óvatosságot igényel.

Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen veszélyeket hordozhat a nagy mennyiségű akkumulátor szállítása. A hongkongi tűzoltók végül megfékezték a tüzet, de a videó alapján csak másodperceken múlt, hogy nem történt komolyabb baj – számolt be az esetről a The Standard.

@asiaone Hong Kong firefighters tackling a smoking container along Tsing Yi Road on Sunday (June 7) afternoon were literally in the line of fire as the container blew up, enveloping them momentarily in a massive fireball. #news #HongKong #Fire #Firefighters ♬ original sound - AsiaOne

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