Egy cigaretta miatt történhetett a hatalmas robbanás, többen otthon nélkül maradtak

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Súlyos robbanásban sérült meg öt ember, köztük három tűzoltó az Egyesült Államokban. Tárolt tűzijátékok robbantak fel szerdán egy épületben, a tűzben több ingatlan megsemmisült.
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robbanáswashington államtűzijáték

Több száz kilogrammnyi tűzijáték robbant fel Washington államban szerda délután. A robbanásban öt ember, köztük három tűzoltó megsérült, sok ház megsemmisült – írja a Fox News.

Tűzijátékok robbantak fel, dohányzás okozhatta a súlyos balesetet
Tűzijátékok robbantak fel, dohányzás okozhatta a súlyos balesetet (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A robbanás következtében az egyik ház teljesen megsemmisült, egy szomszédos épület kigyulladt és szintén elpusztult, míg egy harmadik ingatlan súlyosan megrongálódott.

A hatóságok szerint a tüzet az okozhatta, hogy valaki túl közel dohányzott a tárolt tűzijátékokhoz.

A kiérkező tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, de egy detonációban három tűzoltó megsebesült. A korábbi robbanásban két civil is megsérült.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. Egyelőre nem tudni, hogy a tűzijátékokat legálisan tárolták-e az épületben.

Tűzijátékgyár robbant fel – döbbenetes pusztítást végzett a detonáció

Hatalmas detonáció rázta meg Máltát június elején, amikor felrobbant egy tűzijátékgyár a Magħtab térségében. A robbanás erejét több kilométeres távolságból is érzékelték: ablakok törtek ki, épületek remegtek meg, két ember pedig kórházba került.

Katasztrofális robbanás történt, szinte megsemmisült a falu

Bányászathoz használt robbanóanyagok okoztak halálos tragédiát Mianmarban. A robbanásban legalább 46 ember meghalt, több tucatnyian megsebesültek.

 

 

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