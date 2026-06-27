Egy cigaretta miatt történhetett a hatalmas robbanás, többen otthon nélkül maradtak

Több száz kilogrammnyi tűzijáték robbant fel Washington államban szerda délután. A robbanásban öt ember, köztük három tűzoltó megsérült, sok ház megsemmisült – írja a Fox News.
A robbanás következtében az egyik ház teljesen megsemmisült, egy szomszédos épület kigyulladt és szintén elpusztult, míg egy harmadik ingatlan súlyosan megrongálódott.
A hatóságok szerint a tüzet az okozhatta, hogy valaki túl közel dohányzott a tárolt tűzijátékokhoz.
A kiérkező tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, de egy detonációban három tűzoltó megsebesült. A korábbi robbanásban két civil is megsérült.
A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. Egyelőre nem tudni, hogy a tűzijátékokat legálisan tárolták-e az épületben.
Tűzijátékgyár robbant fel – döbbenetes pusztítást végzett a detonáció
Hatalmas detonáció rázta meg Máltát június elején, amikor felrobbant egy tűzijátékgyár a Magħtab térségében. A robbanás erejét több kilométeres távolságból is érzékelték: ablakok törtek ki, épületek remegtek meg, két ember pedig kórházba került.
Katasztrofális robbanás történt, szinte megsemmisült a falu
Bányászathoz használt robbanóanyagok okoztak halálos tragédiát Mianmarban. A robbanásban legalább 46 ember meghalt, több tucatnyian megsebesültek.