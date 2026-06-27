Egy cigaretta miatt történhetett a hatalmas robbanás, többen otthon nélkül maradtak

Több száz kilogrammnyi tűzijáték robbant fel Washington államban szerda délután. A robbanásban öt ember, köztük három tűzoltó megsérült, sok ház megsemmisült – írja a Fox News.

Tűzijátékok robbantak fel, dohányzás okozhatta a súlyos balesetet (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A robbanás következtében az egyik ház teljesen megsemmisült, egy szomszédos épület kigyulladt és szintén elpusztult, míg egy harmadik ingatlan súlyosan megrongálódott.

A hatóságok szerint a tüzet az okozhatta, hogy valaki túl közel dohányzott a tárolt tűzijátékokhoz.

A kiérkező tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, de egy detonációban három tűzoltó megsebesült. A korábbi robbanásban két civil is megsérült.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. Egyelőre nem tudni, hogy a tűzijátékokat legálisan tárolták-e az épületben.