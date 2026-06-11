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tűz

Halálos tűz pusztított a népszerű turistaövezetben

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Lakástűz pusztított Mallorcán egy turistaövezetben. A tűzvészben két ember életét vesztette, 9 embert kórházba szállítottak.
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tűztűzvészMallorcahalálos áldozat

Súlyos tűzvész pusztított Mallorca szigetén. A turisztikai övezetben kitört tűzben legalább két ember életét vesztette, többen megsérültek – tájékoztat az ABC News. 

Tűzvészben halt meg két ember Mallorcán egy turistaövezetben
Tűzvészben halt meg két ember Mallorcán egy turistaövezetben (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A tűz csütörtökön hajnali 5 körül egy lakóépület harmadik emeletén ütött ki. A lakók megpróbálták eloltani a tüzet, de az átterjedt a szomszédos épületekre is. 

Több mint 12 embert evakuáltak a házból. Kilenc embert füstmérgezés miatt szállítottak kórházba, két ember életét már nem tudták megmenteni.  

A tűzoltók két óráig küzdöttek a lángokkal. 

A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének okát. Az áldozatok állampolgárságát és személyazonosságát még nem hozták nyilvánosságra. 

Tűzvész pusztított az idősek otthonában, sokan meghaltak

Legalább 12 ember életét vesztette, miután tűz ütött ki egy idősek otthonában Srí Lankán. A lakástűzben nyolc ember megsebesült. A tűzoltók 51 lakót mentettek ki.

Lakástűz: egy egész család halt meg a robbanásban

Ahogy arról az Origo április végén beszámolt, életét vesztette egy édesanya és hat gyermeke az Egyesült Államokban. A családi ház kigyulladt, majd felrobbant, a családnak esélye sem volt túlélni a balesetet.

 

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