Halálos tűz pusztított a népszerű turistaövezetben

Súlyos tűzvész pusztított Mallorca szigetén. A turisztikai övezetben kitört tűzben legalább két ember életét vesztette, többen megsérültek – tájékoztat az ABC News.

Tűzvészben halt meg két ember Mallorcán egy turistaövezetben (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A tűz csütörtökön hajnali 5 körül egy lakóépület harmadik emeletén ütött ki. A lakók megpróbálták eloltani a tüzet, de az átterjedt a szomszédos épületekre is.

Több mint 12 embert evakuáltak a házból. Kilenc embert füstmérgezés miatt szállítottak kórházba, két ember életét már nem tudták megmenteni.

A tűzoltók két óráig küzdöttek a lángokkal.

A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének okát. Az áldozatok állampolgárságát és személyazonosságát még nem hozták nyilvánosságra.

🚨 Grave incendio esta madrugada en Magaluf.

Lamentablemente, dos personas han fallecido como consecuencia del fuego. Los servicios de emergencia continúan atendiendo a los afectados. El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, sigue la evolución en persona. pic.twitter.com/aG52q2SQ8c — Ajuntament de Calvià - Ayuntamiento de Calvià (@_Calvia) June 11, 2026

Tűzvész pusztított az idősek otthonában, sokan meghaltak

Legalább 12 ember életét vesztette, miután tűz ütött ki egy idősek otthonában Srí Lankán. A lakástűzben nyolc ember megsebesült. A tűzoltók 51 lakót mentettek ki.

Lakástűz: egy egész család halt meg a robbanásban

Ahogy arról az Origo április végén beszámolt, életét vesztette egy édesanya és hat gyermeke az Egyesült Államokban. A családi ház kigyulladt, majd felrobbant, a családnak esélye sem volt túlélni a balesetet.