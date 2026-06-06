Szerelem, háború és kaland egy kihagyhatatlan történelmi filmben: Tűzzel-vassal

A Tűzzel-vassal (1999) Jerzy Hoffman nagyszabású lengyel történelmi filmeposza, amely Henryk Sienkiewicz Nobel-díjas lengyel író regényéből készült. A film nem egyszerű kosztümös kalandként idézi meg a 17. századi Kelet-Európa világát, hanem egy állam szétesését próbálja nagyvászonra vinni.
Tűzzel-vassal (1999): egy látványos lengyel történelmi film
A történet középpontjában a Lengyel–Litván Unió keleti vidékein (Ukrajnában) kibontakozó, Bohdan Hmelnickij vezette kozák felkelés áll. A rendező számára a történelem nem puszta háttér, hanem az igazán jó történelmi filmekre jellemző módon, a főszereplők életútján, (jelen esetben a lengyel nemesség) keresztül mutat be egy jelentős történelmi eseményt, mely a mai napig meghatározza kelet-európa történetét és jelen valóságát. A Tűzzel-vassal egyszerre romantikus történet, háborús film és történelmi eposz.
Cikkünk erről szól:
- Egy látványos lengyel történelmi filmeposz
- Bohdan Hmelnickij kozák felkelése
- Szerelem, árulás és véres háború Ukrajnában
- Kelet-Európa véres múltja
A film alapjául szolgáló regénytrilógiának a Tűzzel-vassal az első műve, a további részek az Özönvíz, végül pedig A kislovag, amellyel Sienkiewicz történelmi ciklusa zárul. Külön érdekesség, hogy Jerzy Hoffman már a hatvanas évek végétől elkezdte filmre vinni a lengyel irodalom eme alkotásait, azonban fordított sorrendben haladt: a trilógia záródarabjával (A kislovag) kezdte, még a szocializmus éveiben, és már a kelet-európai rendszerváltás után vitte vászonra a lengyel állam szétesésének nyitóepizódját.
Cselekmény és szereplők A Tűzzel-vassal cselekménye a 17. század közepén, az ekkor még hatalma csúcsán lévő, de már a romlás jeleit mutató Lengyel–Litván Unió keleti határvidékén, elsődlegesen a mai Ukrajna nyugati végein játszódik. Az ortodox kozákok és a katolikus lengyel főurak között egyre tapinthatóbb a feszültség, és hamarosan elsül az első ágyú, amely felperzseli a korabeli Kelet-Európát. A királyi hatalom gyenge, a főurak csak a saját érdekeiket nézik, a kozákok pedig egyre inkább azt érzik, hogy el akarják venni tőlük jogaikat és szabadságukat.
Ebbe a forrongó kelet-európai sztyeppébe lovagol be a film főszereplője, Jan Skrzetuski (Michal Zebrowski), aki lengyel katonaként és követként érkezik, és első tettével beleavatkozik a történelem fogaskerekeibe. Megment egy haramiák által megtámadott nemest, akiről később derül ki, hogy az maga Bohdan Hmelnickij (Bohdan Stupka), a zaporozsjei kozákok hetmanja (katonai és politikai vezetője), akit a lengyelek akartak meggyilkolni, nehogy megszervezze a kozákok felkelését. A néző tehát Jan Skrzetuski lengyel katonával lovagol be ebbe a forrongó világba: Az ő útját követi végig a történet a főúri udvaroktól a kozák felkelésen át a véres csatákig.
Az ezt követő több mint három órában fokozatosan vándorlunk a történelmi események és Jan Skrzetuski személyes élete között. Beleszeret egy hercegnőbe, Helenába (Izabella Scorupco), akire egy kozák harcos, Bohun (Aleksandr Domogarov) is meresztgeti mélabús szemét. A lány a lengyel katonát választja, ezért Bohun elrabolja. A kisember szerelméért való harca folyamatosan összekapcsolódik a nagyívű történelmi eseményekkel, a lengyel polgárháborúval.
Jerzy Hoffman ügyesen egyensúlyoz az egyének sorsának alakulása, a szerelmi háromszög és a történelmi-politikai események között. Egymást váltják a véres, epikus csaták és a 17. századi élet bemutatása is, a film így nem csupán háborús alkotás vagy romantikus kalandfilm, hanem történelmi tabló is.
A karakterek árnyaltak, motivációik megérthetők, ugyanakkor archetipikus figurák is. A film nem akar egyöntetűen jó és rossz alakokra redukálni komoly történelmi kérdéseket. A lázadó Hmelnickij nem akar kiszakadni a nemesi köztársaságból, ám fokozatosan abba az irányba kényszerül. A lengyel nemesség nemcsak a hősies Skrzetuskiból, a jókedélyű Zagłobából (Krzysztof Kowalewski) vagy a bátor Podbipiętából (Wiktor Zborowski) áll, hanem korrupt, iszákos, kötekedő alakokból is, mint Czapliński.
A lengyel főherceg, Jeremi Wiśniowiecki (Andrzej Seweryn) nem tipikus hollywoodi filmekben látható politikus vagy katonai vezető, hanem sokrétű figura. Törődik a katonáival, meg akarja menteni az államot, amelyben hisz, ám nem érti meg a válság okát. Módszerei pedig még az általa gyűlölt tatárokénál vagy megvetett lázadó kozákokénál is kegyetlenebbek: karóba húzatja a kozák követeket, míg Hmelnickij szabadon engedi az ő követét, Skrzetuskit, annak ellenére, hogy tudja, ellene fog harcolni.
A másik oldalon Bohun nem egyszerű gonosztevő, hanem a kozák világ sértettségének, büszkeségének és féktelen erejének megzabolázhatatlan alakja.aki nem a főszereplővel való konfliktusa miatt azért rabol el egy lányt, mert a főszereplőt nem kedveli, vagy mert gonosz lenne. Ő is szerelmes, csak akit szeret, nem szereti viszont. A szereplők ebben a világban nemcsak önmagukat képviselik. Skrzetuski a lengyel nemesi eszmény, a fegyelem és a hűség alakja. Helena a háború kiszolgáltatott emberi tétje, akiért férfiak harcolnak. Bohun a kozák világ vad energiáját, szabadságvágyát és bosszúját hordozza magával.
Skrzetuski mellett Zagłoba, Wołodyjowski és Podbipięta adják a film kalandosabb, bajtársiasabb vonalát. Ők azok, akik emberi közelséget, humort és lovagias lendületet visznek a nagy történelmi eposz közé.
A film egyik érdekessége, hogy Daniel Olbryzni játssza a tatár vezért, Tuhaj bejt, aki a kislovag című 1969-es filmben Tuhaj bej fiát alakította. Hát eltelt 30 év, és megérett az idő, hogy régi szerepének apját is eljátszhassa.
A Tűzzel-vassal mint lengyel történelmi filmeposz
A Tűzzel-vassal egyik legnagyobb erőssége a film elképesztő látványa, a csaták, a táj, a kosztümök és a díszletek. Mintha nem is egy filmet néznénk, hanem belekerülnénk a 17. század világába. Együtt lovagolunk hőseinkkel, együtt vívjuk a csatákat, szinte érezni lehet a filmben a lőpor szagát és a pálinka ízét, miközben együtt szurkolunk egy látványos kardpárbaj során, vagy együtt siratjuk elveszített bajtársainkat. De közben komoly politikai döntések kereszttüzébe is kerülünk.
A film csatajelenetei epikusak, látványosak, hősiesek, ugyanakkor végtelenül szomorúak is, mert az egyik fél győzelme a másik tragédiája is egyben. Hoffman nem fél a pátosztól, de a vulgaritástól sem. Legyen szó részeg kozákok vagy nemesek tivornyáiról, katonai cselekről, nehéz politikai döntésekről vagy hősies lovasrohamokról, mindegyiket mesterien mutatja be a rendező.
A színészek játéka pedig kiváló, a legerősebb alakításaikat nem is a mondataikkal érik el, hanem erős arcjátékukkal, mint a némán maga elé néző, megtört Skrzetuski, a harag és a szomorúság könnyeivel küzdő Bohun szemei, és az ártatlan, néma mosolyok, melyek hol a szerelmi vágyat, hol pedig a reménytelenséget testesítik meg Helena szépséges orcáján.
Hoffman jól keveri a nagytotált és a kisebb plánokat, rendkívül erős tömegjeleneteket visz a vászonra, amikor csatákról van szó. Ugyanakkor a kistotálok is rendszeresen megjelennek, különösen egy kocsma vagy egy tárgyalóterem sűrűjében. A plánok alkalmazásánál pedig átérezzük a karakterek gondolatait, jellemét, még akkor is, ha nem szólnak, csak cselekszenek. Külön kiemelendő, amikor egy mellékszereplő kozák vállalja, hogy követként elmegy a lengyel herceghez, legurít egy pálinkát, majd látszódnak a nyakán az erei, a tekintetén a düh, az elhivatottság és a tudat, hogy lehetséges, hogy a biztos halálba megy, mégis vállalja a tettét a közössége érdekében.
A Tűzzel-vassal igazi erejét az adja, hogy a zene és a jelenetek rendkívüli összhangban mozognak, minden betétnek, minden szólamnak jelentése van. A zene lüktetésével együtt készülünk a nagy csatára, mulatozunk társainkkal, vágyódunk szerelmünk után, vagy menetelünk a biztos pusztulásba.
Aki már látta a filmet, elég ha csak újrahallgatja a film zenéjét és megelevenedik előttünk a Zsovti Vodi-i ütközet, Helena szépsége, esetleg egy esküvő képei, melyekre a karakterek sem igazán emlékeznek. És ha valaki ébredt már úgy, hogy azt se tudja, hogy került oda, talán még mindig jobban járt, mint a hős Zagłoba, aki egy ilyen tivornya után olyan helyen ébredt, hogy talán még a pokol is kívánatosabb hely lett volna számára.
A film mondanivalója és Kelet-Európa történelmi tragédiája
A Tűzzel-vassal igazi súlya abban van, hogy a háború és szerelem története mögött egy haldokló állam képe rajzolódik ki. A Lengyel–Litván Unió még erősnek látszik, vannak hősei, seregei, várai és nagyurai, de a film világában már minden a szétesés felé halad. A királyi hatalom gyenge, a nemesség jelentős része saját érdekeit hajszolja, a főurak egymással versengenek, a keleti határvidék feszültségeit és a parasztság problémáit pedig senki sem akarja megérteni.
A kozákok sérelmei nem a semmiből robbannak ki: egy olyan rendszer repedésein törnek át, amely sokáig nem akart szembenézni saját működésképtelenségével. Hoffman filmje ezért nem egyszerűen a kozák felkelésről beszél, hanem arról is, hogyan pusztítja el önmagát egy állam, amely nem érti meg a kor szavait.
A film végén elhangzó szavak ezért különösen erősek. Nem lezárják a látottakat, hanem előrevetítik a későbbi tragédiát: Lengyelország meggyengülését, majd felosztását. A Tűzzel-vassal végén a néző már nem a lengyel polgárháború vagy kozák felkelés képeit látja, hanem Kelet-Európa kollektív történelmi tragédiája jelenik meg a szeme előtt, melynek hatását a mai napig érezzük.
A polgárháborúk még sokáig elhúzódtak. Kihalt a köztársaság, de kihalt Ukrajna is. A gyűlölet gyökeret vert a szívekben, és megmérgezte a testvéri vért. Százötven évvel később II. Katalin cárnő meghódította a Krími Kánságot, felszámolta a Zaporozsjei Szicset, és nagymértékben hozzájárult a köztársaság bukásához.
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A Tűzzel-vassal megfilmesítése politikai okokból maradhatott Hoffman Sienkiewicz-trilógiájának végére. A szocialista táborban nem szívesen nyúltak olyan történelmi témákhoz, amelyek a keleti blokk népei közötti régi konfliktusokat idézték fel: A kislovagban a lengyelek fő ellenfelei a tatárok, az Özönvízben pedig a svéd invázió pusztítja Lengyelországot, a Tűzzel-vassal viszont a lengyelek és a kozákok háborúját állítja középpontba. Hasonló okból nem valósulhatott meg Szergej Bondarcsuk Tarasz Bulba filmje sem, amely a lengyelek és a kozákok véres konfliktusát vitte volna vászonra – írja a Money.pl.