Szerelem, háború és kaland egy kihagyhatatlan történelmi filmben: Tűzzel-vassal

A Tűzzel-vassal (1999) Jerzy Hoffman nagyszabású lengyel történelmi filmeposza, amely Henryk Sienkiewicz Nobel-díjas lengyel író regényéből készült. A film nem egyszerű kosztümös kalandként idézi meg a 17. századi Kelet-Európa világát, hanem egy állam szétesését próbálja nagyvászonra vinni.

Szerelem, háború és kozák felkelés egy látványos történelmi filmeposzban. A Tűzzel-vassal Jerzy Hoffman filmje Henryk Sienkiewicz regénye alapján. Forrás: Printscreen/Youtube

Tűzzel-vassal (1999): egy látványos lengyel történelmi film

A történet középpontjában a Lengyel–Litván Unió keleti vidékein (Ukrajnában) kibontakozó, Bohdan Hmelnickij vezette kozák felkelés áll. A rendező számára a történelem nem puszta háttér, hanem az igazán jó történelmi filmekre jellemző módon, a főszereplők életútján, (jelen esetben a lengyel nemesség) keresztül mutat be egy jelentős történelmi eseményt, mely a mai napig meghatározza kelet-európa történetét és jelen valóságát. A Tűzzel-vassal egyszerre romantikus történet, háborús film és történelmi eposz.

Cikkünk erről szól:

Egy látványos lengyel történelmi filmeposz

Bohdan Hmelnickij kozák felkelése

Szerelem, árulás és véres háború Ukrajnában

Kelet-Európa véres múltja

A film alapjául szolgáló regénytrilógiának a Tűzzel-vassal az első műve, a további részek az Özönvíz, végül pedig A kislovag, amellyel Sienkiewicz történelmi ciklusa zárul. Külön érdekesség, hogy Jerzy Hoffman már a hatvanas évek végétől elkezdte filmre vinni a lengyel irodalom eme alkotásait, azonban fordított sorrendben haladt: a trilógia záródarabjával (A kislovag) kezdte, még a szocializmus éveiben, és már a kelet-európai rendszerváltás után vitte vászonra a lengyel állam szétesésének nyitóepizódját.

Cselekmény és szereplők A Tűzzel-vassal cselekménye a 17. század közepén, az ekkor még hatalma csúcsán lévő, de már a romlás jeleit mutató Lengyel–Litván Unió keleti határvidékén, elsődlegesen a mai Ukrajna nyugati végein játszódik. Az ortodox kozákok és a katolikus lengyel főurak között egyre tapinthatóbb a feszültség, és hamarosan elsül az első ágyú, amely felperzseli a korabeli Kelet-Európát. A királyi hatalom gyenge, a főurak csak a saját érdekeiket nézik, a kozákok pedig egyre inkább azt érzik, hogy el akarják venni tőlük jogaikat és szabadságukat.