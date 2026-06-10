Így még nem láttuk az X-Men-filmek sztárját – megrázó videóban vallott a rákról

Az 59 éves Tyler Mane, aki az X-Men-filmekben Kardfogúként (Sabretooth) vált ismertté, közölte, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála. A színész egy videóüzenetben számolt be arról, hogy megkezdte a kemoterápiás kezelést, és szeretné megosztani tapasztalatait a nyilvánossággal.

Tyler Mane először pankrátorként szerzett ismertséget, majd később Hollywoodban épített sikeres színészi karriert

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Mellrákkal diagnosztizálták Tyler Mane-t, megkezdte a kemoterápiát

Tyler Mane elmondása szerint a férfiakat érintő mellrák rendkívül ritka, az esetek mindössze kis részét teszi ki. A színész kezdetben nem akarta nyilvánosságra hozni a diagnózist, később azonban úgy döntött, hogy beszél róla, hogy felhívja a figyelmet a betegségre.

Kiemelte, hogy a férfiaknál sokszor később fedezik fel a mellrákot, mert kevesebben gondolnak erre a lehetőségre, és a tünetekre sem mindig figyelnek fel időben.

A színész szerint a korai felismerésben nagy szerepe volt feleségének, Renae Geerlingsnek. Elmondása alapján az orvosok kezdetben nem tulajdonítottak nagy jelentőséget az általa észlelt csomónak, felesége azonban ragaszkodott a további vizsgálatokhoz és az elváltozás eltávolításához.

Tyler Mane úgy véli, ennek köszönhetően sikerült időben felismerni a betegséget, ami jelentősen javíthatja a kezelés eredményességét.

A színész azt tervezi, hogy a kezelések alatt is rendszeresen tájékoztatja követőit állapotáról. Célja, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet: a mellrák nem kizárólag nőket érinthet, ezért a férfiaknak is érdemes odafigyelniük az esetleges figyelmeztető jelekre.