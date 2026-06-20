Emlékszik még Udo dokira? Ma már szinte felismerhetetlen

A német televíziózás egyik legismertebb alakja volt Sascha Hehn, aki A klinika című sorozatban dr. Udo Brinkmann, vagyis Udo doki szerepében vált nemzetközileg ismertté. A karakter a sorozat egyik központi figurája volt, és a nézők körében különösen népszerűnek számított.

Udo doki szerepe tette világhírűvé Sascha Hehnt

Fotó: ISTVAN BAJZAT / DPA

A színész nemcsak A klinikának, hanem az Álomhajó című sorozatnak is meghatározó szereplője volt. Évtizedeken át szerepelt a képernyőn, mielőtt 2019-ben visszavonult a televíziós munkáktól.

A ma 71 éves Sascha Hehn az elmúlt években látványosan megváltozott. Teljesen megőszült, szakállt növesztett, ezért sok rajongó első pillantásra már nehezen ismeri fel a korábbi szívtiprót.

Közösségi oldalán rendszeresen oszt meg fotókat mindennapjairól. Bejegyzései alapján a golf lett az egyik legfontosabb hobbija, és idejének jelentős részét a sport tölti ki.