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sorozat

Emlékszik még Udo dokira? Ma már szinte felismerhetetlen

Tegnap, 8:48
Olvasási idő: 3 perc
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A klinika című sorozat több generáció számára meghatározó televíziós élmény volt. Az Udo doki karakterét alakító Sascha Hehn a nyolcvanas évek egyik legismertebb német szívtiprójává vált, a színész pedig ma is aktív életet él, bár már régóta visszavonult a televíziózástól.
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sorozatszínészA klinika

A német televíziózás egyik legismertebb alakja volt Sascha Hehn, aki A klinika című sorozatban dr. Udo Brinkmann, vagyis Udo doki szerepében vált nemzetközileg ismertté. A karakter a sorozat egyik központi figurája volt, és a nézők körében különösen népszerűnek számított.

Udo doki szerepe tette világhírűvé Sascha Hehnt.
Udo doki szerepe tette világhírűvé Sascha Hehnt
Fotó: ISTVAN BAJZAT / DPA

A színész nemcsak A klinikának, hanem az Álomhajó című sorozatnak is meghatározó szereplője volt. Évtizedeken át szerepelt a képernyőn, mielőtt 2019-ben visszavonult a televíziós munkáktól.

A ma 71 éves Sascha Hehn az elmúlt években látványosan megváltozott. Teljesen megőszült, szakállt növesztett, ezért sok rajongó első pillantásra már nehezen ismeri fel a korábbi szívtiprót.

Közösségi oldalán rendszeresen oszt meg fotókat mindennapjairól. Bejegyzései alapján a golf lett az egyik legfontosabb hobbija, és idejének jelentős részét a sport tölti ki.

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