Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas bejelentést tett a Fidesz – ezt Önnek is tudnia kell!

Olvasta?

Magyar Péter hazudik – nem kertelt Orbán Viktor sajtófőnöke

ufo

Nem az idegenektől fél a „kínai Nostradamus” – szerinte ennél sokkal nagyobb baj jön

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy ismert politikai elemző szerint nem az idegen lények jelentik a legnagyobb veszélyt az emberiségre. Az újonnan nyilvánosságra hozott UFO-akták kapcsán olyan figyelmeztetést fogalmazott meg, amely sokakat elgondolkodtatott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ufotrumpnostradamus

Új lendületet kapott az idegen életformákról szóló vita, miután a Trump-kormány több korábban titkosított dokumentumot és videót is közzétett az úgynevezett azonosítatlan légköri jelenségekről. Az UFO-akták nyilvánosságra hozatala azonban nem mindenkit győzött meg arról, hogy földönkívüli eredetű jelenségekről van szó.

Az UFO-akták nyilvánosságra hozatala világszerte újra fellobbantotta a földönkívüliekről szóló vitát.
Az UFO-akták nyilvánosságra hozatala világszerte újra fellobbantotta a földönkívüliekről szóló vitát
Fotó: Unsplash

Jiang Xueqin, akit követői gyakran „kínai Nostradamusként” emlegetnek, úgy véli, az emberek figyelme rossz irányba terelődik – írja a Daily Mail.

Mit tartalmaznak az új UFO-akták?

Az UFO-akták legújabb csomagja több tucat videót, fényképet és korábban nem nyilvános jelentést tartalmaz.

A dokumentumok között olyan katonai és pilótai beszámolók is szerepelnek, amelyek megmagyarázhatatlan légi objektumokról szólnak. A felvételeken egyes esetekben fényes gömbök vagy különös, nagy sebességgel mozgó tárgyak láthatók.

Miért figyelmeztet a „kínai Nostradamus”?

Jiang Xueqin szerint az UFO-akták körüli érdeklődés elvonhatja a figyelmet a valódi társadalmi problémákról.

Az elemző úgy látja, hogy egyre többen különböző félelmek és összeesküvés-elméletek köré szervezik a világnézetüket. Szerinte egyesek az UFO-k miatt aggódnak, mások a mesterséges intelligenciától vagy különféle titkos hatalmi csoportoktól tartanak.

A szakértő szerint a legnagyobb veszély nem egy esetleges idegen civilizáció, hanem a növekvő társadalmi megosztottság és a bizalom hiánya lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!