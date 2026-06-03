Nem az idegenektől fél a „kínai Nostradamus” – szerinte ennél sokkal nagyobb baj jön

Új lendületet kapott az idegen életformákról szóló vita, miután a Trump-kormány több korábban titkosított dokumentumot és videót is közzétett az úgynevezett azonosítatlan légköri jelenségekről. Az UFO-akták nyilvánosságra hozatala azonban nem mindenkit győzött meg arról, hogy földönkívüli eredetű jelenségekről van szó.

Az UFO-akták nyilvánosságra hozatala világszerte újra fellobbantotta a földönkívüliekről szóló vitát

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Jiang Xueqin, akit követői gyakran „kínai Nostradamusként” emlegetnek, úgy véli, az emberek figyelme rossz irányba terelődik – írja a Daily Mail.

Mit tartalmaznak az új UFO-akták?

Az UFO-akták legújabb csomagja több tucat videót, fényképet és korábban nem nyilvános jelentést tartalmaz.

China's Nostradamus issues chilling warning about Trump's UFO file release: 'Atrocities are coming' https://t.co/rUAkljBdQk — Daily Mail (@DailyMail) June 2, 2026

A dokumentumok között olyan katonai és pilótai beszámolók is szerepelnek, amelyek megmagyarázhatatlan légi objektumokról szólnak. A felvételeken egyes esetekben fényes gömbök vagy különös, nagy sebességgel mozgó tárgyak láthatók.

Miért figyelmeztet a „kínai Nostradamus”?

Jiang Xueqin szerint az UFO-akták körüli érdeklődés elvonhatja a figyelmet a valódi társadalmi problémákról.

Az elemző úgy látja, hogy egyre többen különböző félelmek és összeesküvés-elméletek köré szervezik a világnézetüket. Szerinte egyesek az UFO-k miatt aggódnak, mások a mesterséges intelligenciától vagy különféle titkos hatalmi csoportoktól tartanak.

A szakértő szerint a legnagyobb veszély nem egy esetleges idegen civilizáció, hanem a növekvő társadalmi megosztottság és a bizalom hiánya lehet.