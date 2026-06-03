Nem az idegenektől fél a „kínai Nostradamus” – szerinte ennél sokkal nagyobb baj jön

Új lendületet kapott az idegen életformákról szóló vita, miután a Trump-kormány több korábban titkosított dokumentumot és videót is közzétett az úgynevezett azonosítatlan légköri jelenségekről. Az UFO-akták nyilvánosságra hozatala azonban nem mindenkit győzött meg arról, hogy földönkívüli eredetű jelenségekről van szó.
Jiang Xueqin, akit követői gyakran „kínai Nostradamusként” emlegetnek, úgy véli, az emberek figyelme rossz irányba terelődik – írja a Daily Mail.
Mit tartalmaznak az új UFO-akták?
Az UFO-akták legújabb csomagja több tucat videót, fényképet és korábban nem nyilvános jelentést tartalmaz.
A dokumentumok között olyan katonai és pilótai beszámolók is szerepelnek, amelyek megmagyarázhatatlan légi objektumokról szólnak. A felvételeken egyes esetekben fényes gömbök vagy különös, nagy sebességgel mozgó tárgyak láthatók.
Miért figyelmeztet a „kínai Nostradamus”?
Jiang Xueqin szerint az UFO-akták körüli érdeklődés elvonhatja a figyelmet a valódi társadalmi problémákról.
Az elemző úgy látja, hogy egyre többen különböző félelmek és összeesküvés-elméletek köré szervezik a világnézetüket. Szerinte egyesek az UFO-k miatt aggódnak, mások a mesterséges intelligenciától vagy különféle titkos hatalmi csoportoktól tartanak.
A szakértő szerint a legnagyobb veszély nem egy esetleges idegen civilizáció, hanem a növekvő társadalmi megosztottság és a bizalom hiánya lehet.