Kijött a megrázó CIA-jelentés: Budapesten került az UFO-akták középpontjába

Az UFO-akták harmadik csomagjában 72 különböző dokumentum található, amelyek az FBI, a CIA és a Pentagon archívumaiból származnak. A most nyilvánosságra hozott anyagok tanúvallomásokat, videókat, rajzokat és különböző észlelésekről szóló beszámolókat tartalmaznak.

Új UFO-akták kerültek nyilvánosságra a Pentagontól

Fotó: freepik / AI generált / Magnific

UFO-akták: különös jelentés került elő Budapestről

A dokumentumok között szerepel egy 1956-os CIA-információs jelentés is, amely egy magyar származású amerikai állampolgár beszámolóját rögzíti.

A férfi elmondása szerint Budapesten élő unokahúga 1955 novemberében levélben írt neki a Magyarország felett látott azonosítatlan repülő objektumokról.

A levél szerint az úgynevezett repülő csészealjak hetekig izgalomban tartották az embereket. A beszámolóban az is szerepelt, hogy az objektumok sebességét óránként 12 ezer kilométerre becsülték – számolt be a Meduza.io.

Rajz is készült a rejtélyes objektumokról

A CIA-jelentéshez egy rajzot is csatoltak, amely a beszámoló szerint az objektumok alakzatát mutatta a Budapest és Moszkva közötti útvonalon. A dokumentum nem ad egyértelmű magyarázatot arra, pontosan mit láthattak akkor az emberek, de jól mutatja, hogy az ilyen észleléseket már évtizedekkel ezelőtt is rögzítették az amerikai hírszerzési anyagokban.

A frissen közzétett iratokban más különös jelenségekről is szó esik. Több dokumentum fénylő gömböket, szokatlan alakzatokat és nehezen azonosítható égi jelenségeket ír le, főként az Egyesült Államok északkeleti részéről. A Pentagon négy szemtanú videóját is nyilvánosságra hozta:

Nincs bizonyíték földönkívüliekre, de a rejtély megmaradt

Bár az UFO-akták sok izgalmas részletet tartalmaznak, a dokumentumok nem bizonyítják, hogy a jelenségek földönkívüli eredetűek lennének. A közzétett anyagok inkább azt mutatják, hogy az amerikai hatóságok hosszú ideje gyűjtik és rendszerezik az olyan észleléseket, amelyekre nem mindig születik azonnali magyarázat.

A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Donald Trump rendelte el februárban, azzal indokolva a döntést, hogy hatalmas az érdeklődés a téma iránt. Az első két csomagot május 8-án és május 22-én tették közzé, most pedig a harmadik adag irat is elérhetővé vált.

A Budapestet is érintő régi CIA-jelentés különösen érdekes magyar szempontból, hiszen azt mutatja:

az UFO-észlelések története nemcsak Amerikában, hanem Közép-Európában is évtizedekre nyúlik vissza.