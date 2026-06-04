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UFO-botrány: idegenek és démonok miatt rúgták ki az ördögűző papot

23 perce
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Egy Facebookon közzétett videó indította el azt a folyamatot, amely végül súlyos egyházi döntéshez vezetett Washingtonban. Az ügy középpontjában egy ördögűző pap UFO-król és démonokról tett kijelentései állnak.
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ufopapkatolikus egyházufo-észlelés

Az UFO-észlelések és a démoni jelenségek kapcsolatáról tett kijelentései miatt megfosztották ördögűzői megbízásától Stephen Rossetti katolikus papot Washingtonban. Az ügyet Robert McElroy bíboros érsek döntése zárta le, aki szerint a nyilatkozatok ellentétesek az egyház tanításával az ördögűzésről és a démonokról. Az egyházmegye a pap által vezetett St. Michael Centerrel is megszakította a kapcsolatot – írja az AP News.

UFO-észlelésekről tett kijelentései miatt fosztották meg tisztségétől a katolikus papot
UFO-észlelésekről tett kijelentései miatt fosztották meg tisztségétől a katolikus papot – Fotó: Pexels

UFO-k és démonok miatt robbant ki a botrány

Stephen Rossetti egy május 29-én közzétett Facebook-videóban beszélt az UFO-észlelésekről és az esetleges földönkívüli élet kérdéséről. Az ördögűző pap UFO-k és démonok kapcsolatáról szóló állítása szerint a démonok képesek rejtőzködni, befolyásolni az emberi gondolkodást és rossz irányba terelni az embereket.

Rossetti azt is mondta, hogy szerinte sok UFO-megfigyelés valójában démoni eredetű. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy katolikus hívő hihet az idegen életben is, ő maga viszont nem hisz benne.

Robert McElroy bíboros szerint ezek a kijelentések félreértelmezik az egyház tanítását az ördögről, a démonokról és az ördögűzés gyakorlatáról, ezért volt szükség a megbízás visszavonására és a kapcsolat megszakítására. Rossetti később bocsánatot kért, és azt mondta, fontos számára az egyházhoz való hűség. A St. Michael Center közleménye szerint sajnálják a történteket, és igyekeznek a jövőben teljesen megfelelni az egyházi elvárásoknak.

A több mint 148 ezer Instagram-követővel rendelkező pap pszichológusként is ismert. Egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy nő az érdeklődés az ördögűzés és a démoni megszállottság témája iránt.

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