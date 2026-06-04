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UFO

UFO-pánik: furcsa objektumot rögzítettek az 51-es körzetnél

22 perce
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Egy hőkamerás videó újra felkavarta a kedélyeket az 51-es körzet körül, miután egy háromszög alakú objektum tűnt fel a felvételen. A jelenség ismét felerősítette az UFO-k körüli találgatásokat, sokan titkos katonai prototípust sejtenek a háttérben.
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UFO51-es körzetufo-észlelés

Újabb UFO-észlelés borzolja a kedélyeket az 51-es körzet körül, miután egy hőkamerás felvétel egy háromszög alakú, azonosítatlan repülőeszközt rögzített a legendás nevadai bázis közelében. A képet a Project Fear YouTube-csatorna tette közzé, és hamar elterjedt az interneten, újabb elméleteket szülve egy esetleges titkos katonai fejlesztésről – írja a Daily Mail.

Újabb UFO-észlelés borzolja a kedélyeket az 51-es körzet körül
Újabb UFO-észlelés borzolja a kedélyeket az 51-es körzet körül – Fotó: Unsplash

Titokzatos repülőgép az 51-es körzet felett: UFO-észlelésről lehet szó?

A felvételen egy háromszög alakú objektum látható, amely a szigorúan őrzött 51-es körzet közelében repül, azon a területen, amely évtizedek óta a legtitkosabb amerikai katonai tesztek helyszíneként ismert. A Project Fear állítása szerint a kép egy 10 mikronos hőkamerás eszközzel készült, és egyes megfigyelők szerint akár egy besorolt kísérleti X-plane is lehet, amely fejlett technológiák tesztelésére szolgál.

A találgatások hamar összekapcsolták az objektumot a Boeing F-47 programmal is, amely az amerikai légierő Next Generation Air Dominance (NGAD) fejlesztésének része. 

A koncepció szerint a hatodik generációs vadászgép egyfajta légi parancsnoki központként működne, amely mesterséges intelligenciával vezérelt drónrajokat koordinálna a jövő harcterein.

A spekulációkat tovább erősíti, hogy az amerikai légierő nemrég 5,03 milliárd dolláros költségvetési igényt nyújtott be az F-47 programra a 2027-es pénzügyi évre, a kínai katonai fejlesztések gyors ütemére hivatkozva. Bár hivatalos megerősítés továbbra sem érkezett, a program már most kiemelt figyelmet kap a védelmi iparban.

Az 51-es körzet régóta a titkos „fekete projektek” szimbóluma, ahol korábban lopakodó és felderítő repülőgépeket is teszteltek a nyilvánosság kizárásával. A CIA 2013-ban nyilvánosságra hozott jelentése szerint az 1950-es és 1960-as évek UFO-észleléseinek jelentős részét valójában a nagy magasságban repülő U–2 és A–12 kémrepülőgépek okozták, amelyeket sokan azonosítatlan objektumként értelmeztek.

Kiderülhetett valami, amit évtizedekig titkoltak az UFO-król

Újabb amerikai kormányzati dokumentumok kavarták fel az UFO-k körüli vitát, miután egy volt Pentagon-tisztviselő szerint évtizedes titkok kerülhettek elő. Az UFO-ügyekkel korábban foglalkozó Luis Elizondo azt állítja, a most nyilvánosságra hozott iratok azt mutatják: az Egyesült Államok régóta nemzetbiztonsági kérdésként kezeli a jelenséget.

 

UFO-k az óceán mélyén? Furcsa adatok kerültek nyilvánosságra

Több ezer különös víz alatti észlelés miatt került ismét reflektorfénybe az azonosítatlan repülő tárgyak világa. Az UFO-jelenség most nem az égbolton, hanem az Egyesült Államok partjai mentén okoz fejtörést a szakértőknek.

 

 

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