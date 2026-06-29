Hawaii új megoldást talált: az óceánból származó műanyagból és halászhálókból épít utakat

Hawaii új lehetőséget keres az egyre növekvő műanyaghulladék kezelésére. A kutatók elhagyott halászhálók és háztartási műanyagok felhasználásával fejlesztenek olyan útburkolatokat, amelyek újrahasznosított alapanyagokat tartalmaznak. A módszer hosszú távon egyszerre segítheti a tengeri hulladék csökkentését és a túlterhelt hulladéklerakók tehermentesítését.

Az újrahasznosított műanyag egy részét elhagyott halászhálókból és háztartási műanyaghulladékból állították elő, majd a kísérleti aszfaltba keverték (képünk ilusztráció)

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A kutatás eredményeit a Hawaiʻi Pacific University Tengeri Hulladékkutató Központjának (CMDR) munkatársai ismertették az American Chemical Society tudományos konferenciáján. A projekt a Hawaii Közlekedési Minisztériumának támogatásával valósul meg.

Miért van szükség új megoldásra?

A szigetállamban a műanyag újrahasznosítása különösen költséges, mivel a hulladék jelentős részét el kell szállítani vagy helyben kell ártalmatlanítani. Emellett nagy mennyiségű tengeri hulladék – különösen elhagyott halászhálók – sodródik Hawaii partjaihoz.

A kutatók szerint az útépítés olyan felhasználási terület lehet, amely nagy mennyiségű műanyaghulladék hasznosítását teszi lehetővé.

Hogyan készül az újrahasznosított műanyagot tartalmazó aszfalt?

Hawaiin 2020 óta az utak többsége úgynevezett polimerrel módosított aszfaltból készül, amely rugalmasabb és ellenállóbb a hagyományos burkolatoknál. A kutatás során azt vizsgálták, hogy a gyártás során használt eredeti polimerek egy része kiváltható-e újrahasznosított műanyaggal – számolt be róla a Science Daily.

A kísérleti útszakaszokon három különböző burkolatot alkalmaztak:

hagyományos polimerrel módosított aszfaltot;

lakossági szelektív hulladékból származó újrahasznosított polietilént tartalmazó aszfaltot;

elhagyott halászhálókból előállított polietilént tartalmazó aszfaltot.

A tesztet Oahu szigetén, egy lakóövezeti utcában végezték el.

Mit mutattak az első eredmények?

A kutatók csaknem egy évvel az út megépítése után útpormintákat gyűjtöttek, majd korszerű laboratóriumi módszerekkel elemezték azokat.

Az eddigi vizsgálatok alapján:

az újrahasznosított műanyagot tartalmazó burkolatok nem bocsátottak ki több polimert, mint a hagyományos aszfalt;

a mikroműanyagként azonosított részecskék között csak nagyon kis arányban fordult elő polietilén;

a gumiabroncsok kopásából származó részecskék nagyságrendekkel nagyobb mennyiségben voltak jelen, mint az útburkolatból származó műanyagok.

A kutatók szerint ennek oka, hogy a műanyag szorosan beépül az aszfalt kötőanyagába, így a burkolat kopása során leváló szemcsék nem tiszta műanyagból, hanem kőzetből, bitumenből és polimerből álló keverékből tevődnek össze.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a technológia hosszú távú tartósságát még vizsgálni kell. Ha a későbbi eredmények is kedvezőek lesznek, az új eljárás hozzájárulhat a tengeri műanyaghulladék mennyiségének csökkentéséhez, miközben hasznos felhasználási lehetőséget kínál az egyébként nehezen kezelhető műanyagok számára.

A kutatók szerint a projekt azt is bizonyítja, hogy megfelelő technológiával és szakmai együttműködéssel a műanyag újrahasznosítása hatékony és fenntartható megoldás lehet.