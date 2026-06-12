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Több tízezer orosz katona indul a NATO határához – valami készül

ukrajna

Égjen Oroszország, ezt akarja Zelenszkij: Ukrajna benyújtotta követelését, szörnyű pusztítás jöhet

35 perce
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Ukrajna újabb jelentős pénzügyi segítséget kér nyugati partnereitől a háború folytatásához. A Politico értesülése szerint Kijev további 20 milliárd dollárnyi katonai forrást szeretne szerezni szövetségeseitől, hogy fenntartsa és erősítse pozícióit a frontvonalakon.
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ukrajnaoroszországnatoukrán

A Politico egy meg nem nevezett magas rangú ukrán védelmi minisztériumi tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Kijev a következő időszakban további 20 milliárd dollárnyi katonai támogatás megszerzésére törekszik. Az ukrán vezetés szerint erre azért van szükség, hogy megszilárdítsák az ország előnyét a harctéren, és tovább növeljék az orosz erőkre nehezedő nyomást.

Ukrajna háború 20 milliárd támogatás
Ukrajna még több pénzt kér a háború folytatásához Fotó: - / MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium

Az ukrán tisztviselő a lapnak úgy fogalmazott: mindenki láthatja, hogy Oroszország jelentős veszteségeket szenved, és Kijev azt szeretné, ha ez a folyamat még intenzívebbé válna. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ehhez további forrásokra és fegyverszállításokra van szükség.

A kérdés várhatóan kiemelt szerepet kap a NATO vezetőinek júliusban Ankarában megrendezendő csúcstalálkozóján. A szövetség tagállamai az elmúlt években már több tízmilliárd dollár értékben nyújtottak segítséget Kijevnek, azonban az ukrán vezetés szerint a jelenlegi helyzetben ennél is nagyobb mértékű támogatás szükséges.

A NATO-tagállamok korábban összesen 38 milliárd dollárnyi katonai segítségnyújtást vállaltak 2026-ra. Ez ugyan jelentős összeg, de elmarad attól a 60 milliárd dolláros céltól, amelyet korábban a szövetség főtitkára, Mark Rutte jelölt meg.

Az ukrán védelmi kiadások mérete jól mutatja a konfliktus költségeit. Az ország teljes 2026-os védelmi költségvetése eléri a 4,4 billió hrivnyát, ami csaknem 100 milliárd dollárnak felel meg. Ennek finanszírozása komoly terhet jelent az ukrán gazdaság számára, ezért Kijev továbbra is jelentős mértékben számít a nyugati partnerek segítségére és a folyamatos katonai finanszírozás biztosítására.

A következő hetekben ezért a NATO-tagállamok és más szövetséges országok döntései meghatározóak lehetnek abban, hogy milyen mértékben tudja Ukrajna fenntartani hadműveleteit, illetve hogyan alakul a háború következő szakasza.

 

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