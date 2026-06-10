Zelenszkij borzalmas hírt kapott: újabb uniós országnak van elege, rácsapták az ajtót Kijevre

Jelentős változást jelentett be az új bolgár vezetés: Bulgária a jövőben nem szállít több fegyvert Ukrajnának. A döntés azután született meg, hogy az áprilisi parlamenti választások nyomán új kormány alakult Szófiában, amely a korábbinál jóval óvatosabb álláspontot képvisel az orosz–ukrán konfliktus ügyében.

Bulgária nem küld több fegyvert Ukrajnának az új kormány döntése alapján

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Dimitar Sztojanov frissen kinevezett védelmi miniszter június 9-én közölte, hogy Bulgária nem kíván újabb fegyverszállítmányokat küldeni Ukrajnának. A politikus szerint a háború nem katonai úton fog véget érni, ezért a további fegyverszállítások helyett a tárgyalásoknak kell előtérbe kerülniük.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy jelenleg egy felőrlő háború zajlik, amelyben mindkét fél jelentős veszteségeket szenved el. Véleménye szerint hiába érkeznek újabb és újabb fegyverek a frontra, ennek eredménye elsősorban az emberi áldozatok számának növekedése lesz. Hangsúlyozta, hogy elérkezett az idő arra, hogy a felek tárgyalóasztalhoz üljenek.

Bulgária 2022 óta összesen 13 katonai segélycsomagot küldött Ukrajnának. A bolgár hatóságok ugyanakkor nem hozták nyilvánosságra sem a szállított eszközök pontos listáját, sem azok értékét. Az ország az elmúlt években az Európai Unió és a NATO tagállamaként támogatta Kijevet, azonban a mostani döntés egyértelmű irányváltást jelez.

A változás hátterében az új kormány hatalomra kerülése áll. Az áprilisi választásokat a korábbi államfő, Rumen Radev politikai erői nyerték meg, ezt követően pedig ő alakíthatott kormányt. Radev az elmúlt években többször is bírálta az Európai Unió Ukrajnának nyújtott katonai támogatását, és többször hangsúlyozta, hogy a konfliktusnak szerinte nincs katonai megoldása.

A bolgár miniszterelnök korábban arról is beszélt, hogy pragmatikus kapcsolatokat szeretne kialakítani Oroszországgal. Tavaly úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna katonai győzelmi esélyei rendkívül korlátozottak, és a konfliktus elhúzódása csak további pusztítást eredményez.

Az új vezetés a bolgár–ukrán hadiipari együttműködést is kritikával illette. Márciusban Szófia és Kijev tízéves védelmi együttműködési megállapodást írt alá, amely többek között fegyverek és drónok közös gyártásáról szólt. Radev ezt a megállapodást is bírálta, bár hangsúlyozta, hogy Bulgária továbbra sem akadályozza meg az Európai Unió közös döntéseit Ukrajna támogatásáról.