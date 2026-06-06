Újabb milliárdokat kaphat Ukrajna, hatalmas katonai csomagról tárgyal a NATO

A Politico cikke szerint a NATO-országok egy új, 70 milliárd eurós katonai támogatási csomagról tárgyalnak Ukrajna számára. A tervet a július 7–8-i ankarai NATO-csúcson jelenthetik be, ha a szövetségeseknek sikerül megállapodniuk a részletekről.

A Politico szerint a NATO-szövetségesek most azt keresik, hogyan lehetne hosszabb távon, fenntarthatóbb és igazságosabb módon biztosítani Ukrajna támogatását. (A képen Volodimir Zelenszkij, ukrán államfő)

Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

Egyre nagyobb szerep juthat Európának Ukrajna támogatásában

A háttérben az áll, hogy Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok szinte minden új katonai segélyt leállított Ukrajnának. Washington jelenleg főként olyan fegyvereket ad el Kijevnek, amelyeket más szövetségesek finanszíroznak. Emiatt Európára egyre nagyobb szerep hárulhat Ukrajna katonai támogatásában.

A Politico szerint a NATO-szövetségesek most azt keresik, hogyan lehetne hosszabb távon, fenntarthatóbb és igazságosabb módon biztosítani Kijev támogatását. Egy NATO-diplomata úgy fogalmazott, hogy a cél egy szilárd vállalás lenne Ankarában, amely garantálja Ukrajna további támogatását.

Nem minden pénz lenne új támogatás

A 70 milliárd eurós csomag nem teljes egészében új pénzből állna. A tervek szerint 40 milliárd euró jelentene új kétoldalú vállalást, míg 30 milliárd euró az Európai Unió már elfogadott, 90 milliárd eurós Ukrajna-hiteléből érkezne.

A javaslatot Németország terjesztette elő. A terv része lenne egy új rendszer is, amely átláthatóbbá tenné, melyik ország pontosan mennyivel járul hozzá Ukrajna támogatásához. Erre azért lenne szükség, mert több európai ország szerint jelenleg aránytalanul nagy terhet viselnek.

Patriot-rakétákat és drónokat kér Ukrajna

Ukrajna elsősorban légvédelmi eszközöket, Patriot elfogórakétákat, drón- és rakétagyártási beruházásokat, valamint nagyobb hatótávolságú lőszereket szeretne kapni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök külön is sürgette Európát, hogy küldjön több Patriot-rakétát az orosz ballisztikus rakéták megsemmisítésére.

A tárgyalások még korai szakaszban járnak, de a NATO védelmi minisztereinek közelgő találkozója lehetőséget adhat arra, hogy a szövetségesek közelebb kerüljenek a megállapodáshoz.

Pusztítás és dráma: több százan haltak meg Kurszkban

Súlyos veszteségekről számoltak be a Kurszki területen. Alekszandr Hinstejn kormányzó közlése szerint 507 ember vesztette életét a térségben végrehajtott támadások következtében.