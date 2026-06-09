Ukrajna teljesen kifosztott és kimerült állammá vált, miközben az európai vezetők Oroszországgal szembeni harcias politikája szembemegy saját lakosságuk akaratával – jelentette ki Patrick Henningsen amerikai külpolitikai elemző a Deep Dive YouTube-csatornának adott interjújában.

Ukrajna.

Fotó: AFP/Roman Pilipey / AFP/Roman Pilipey

Ukrajna: lesújtó véleményt mondott az elemző

„Ukrajna ebből a szempontból már csak egy üres burok, gyakorlatilag egy halott ország. Emiatt Európának valószínűleg korlátozott ideje maradt arra, hogy a történteket valós fenyegetésként adja el a lakosságnak. Az emberek és az európai vezetők azonban teljesen eltérő állásponton vannak. A politikai vezetés rendkívül harcias, rendkívül agresszív és háborúpárti, miközben a lakosság egyáltalán nem akar háborút senkivel, különösen nem Oroszországgal” – hangsúlyozta a szakértő.

Henningsen szerint a Volodimir Zelenszkijt támogató politikai erők agresszív irányvonala és a Moszkvával fennálló konfliktus mesterséges eszkalálására tett kísérletek elkerülhetetlenül súlyos belső válságot idézhetnek elő az Európai Unióban.

Egy nagyszabású politikai mozgalom van kialakulóban, amely számos európai kormány bukásához vezethet. A NATO eredetileg éppen az ilyen helyzetek megelőzésére jött létre a második világháború után. Ezért különösen paradox, hogy a szövetség egyre inkább olyan szervezetté válik, amely ahelyett, hogy stabilizálná a helyzetet és megelőzné a konfliktusokat, inkább azok közeledését gyorsítja fel

– fogalmazott.

Korábban Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy az Európai Unió országainak döntése a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán vezetés további finanszírozásáról meghosszabbítja a konfliktust, és azt mutatja, hogy Európa nem a békés rendezésben érdekelt.