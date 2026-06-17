Putyin azonnali intézkedést rendelt el a gyermekeket szállító busz elleni ukrán támadás után

Azonnali intézkedéseket rendelt el Putyin egy gyermekeket szállító busz elleni dróntámadás után. Az orosz hatóságok szerint a támadásnak egy halálos áldozata és nyolc sérültje van – számolt be a Lenta.

A képet Jegor Kovalcsuk, a Brjanszki terület megbízott kormányzója tett közzé hivatalos Telegram csatornáján

Fotó: Telegram / AFP

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy az orosz elnök telefonon egyeztetett Mihail Murasko egészségügyi miniszterrel, és arra utasította, hogy minden szükséges intézkedést tegyen meg a sérültek ellátása érdekében.

A legfrissebb adatok szerint nyolcan sérültek meg, köztük hat gyermek. A sérülteket kórházba szállították.

Információk szerint a támadásnak halálos áldozata is volt: egy 1985-ben született nő, aki a gyermekeket kísérte.

Fotó: Telegram / AFP

A Brjanszki terület megbízott kormányzója, Jegor Kovalcsuk felvételeket tett közzé a megrongálódott járműről. A képeken betört ablakok és egy leeresztett kerék látható.

Ahogy arról beszámoltunk egy gyermekeket szállító autóbuszt ért dróntámadás az oroszországi Brjanszki régióban június 17-én reggel. A járművön egy belorusz utánpótlás labdarúgócsapat utazott, amikor egy pilóta nélküli repülőeszköz csapódott a buszba az A240-es autópályán.

A buszon összesen 44 ember tartózkodott, közülük 28 gyermek volt a Recsicai Gyermek- és Ifjúsági Sportiskola 2-es számú csapatából.

A fiatal sportolók Gomelből Gelendzsik felé tartottak, ahol nyaralást terveztek.