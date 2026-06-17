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halálos áldozat

Putyin azonnali intézkedést rendelt el a gyermekeket szállító busz elleni ukrán támadás után

1 órája
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Sürgős intézkedéseket rendelt el Vlagyimir Putyin, miután ukrán dróntámadás ért egy gyermekeket szállító autóbuszt Oroszországban. A támadásban egy, a gyermekeket kísérő nő meghalt, nyolcan pedig megsérültek.
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halálos áldozatPutyinukrán támadás

Azonnali intézkedéseket rendelt el Putyin egy gyermekeket szállító busz elleni dróntámadás után. Az orosz hatóságok szerint a támadásnak egy halálos áldozata és nyolc sérültje van – számolt be a Lenta.

This handout picture posted on the official Telegram channel of Yegor Kovalchuk, acting governor of the Bryansk region, on June 17, 2026 shows the site of a drone strike on a bus at a highway in the Bryansk region. A Ukrainian drone hit a bus carrying a children's football team from Belarus in Russia's border Bryansk region, local authorities said on June 17, 2026. The strike killed a woman who accompanied the team and wounded six people, among them four children, said Bryansk region acting governor Yegor Kovalchuk. (Photo by Handout / Telegram / @E_V_Kovalchuk / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Telegram / @E_V_Kovalchuk" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A képet Jegor Kovalcsuk, a Brjanszki terület megbízott kormányzója tett közzé hivatalos Telegram csatornáján
Fotó: Telegram / AFP

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy az orosz elnök telefonon egyeztetett Mihail Murasko egészségügyi miniszterrel, és arra utasította, hogy minden szükséges intézkedést tegyen meg a sérültek ellátása érdekében.

A legfrissebb adatok szerint nyolcan sérültek meg, köztük hat gyermek. A sérülteket kórházba szállították.

Információk szerint a támadásnak halálos áldozata is volt: egy 1985-ben született nő, aki a gyermekeket kísérte.

This handout picture posted on the official Telegram channel of Yegor Kovalchuk, acting governor of the Bryansk region, on June 17, 2026 shows the site of a drone strike on a bus at a highway in the Bryansk region. A Ukrainian drone hit a bus carrying a children's football team from Belarus in Russia's border Bryansk region, local authorities said on June 17, 2026. The strike killed a woman who accompanied the team and wounded six people, among them four children, said Bryansk region acting governor Yegor Kovalchuk. (Photo by Handout / Telegram / @E_V_Kovalchuk / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Telegram / @E_V_Kovalchuk" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Fotó: Telegram / AFP

A Brjanszki terület megbízott kormányzója, Jegor Kovalcsuk felvételeket tett közzé a megrongálódott járműről. A képeken betört ablakok és egy leeresztett kerék látható. 

Ahogy arról beszámoltunk egy gyermekeket szállító autóbuszt ért dróntámadás az oroszországi Brjanszki régióban június 17-én reggel. A járművön egy belorusz utánpótlás labdarúgócsapat utazott, amikor egy pilóta nélküli repülőeszköz csapódott a buszba az A240-es autópályán.

A buszon összesen 44 ember tartózkodott, közülük 28 gyermek volt a Recsicai Gyermek- és Ifjúsági Sportiskola 2-es számú csapatából. 

A fiatal sportolók Gomelből Gelendzsik felé tartottak, ahol nyaralást terveztek.

 

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