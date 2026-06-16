Ellentmondásos hírek érkeztek egy vadászgép lezuhanásáról – mindenki a másikra mutogat

Jelentések szerint lezuhanhatott egy ukrán vadászgép a Hmelnickij régióban. Orosz források egy Mirage 2000-es elvesztéséről írtak, miközben Jurij Kotenok haditudósító szerint egy ukrán MiG-29-es szenvedhetett katasztrófát Moszkalivka falu közelében.

Lezuhanhatott egy ukrán vadászgép (A kép illusztráció, és egy F16-ost ábrázol)

Fotó: PATTARAPONG CHATPATTARASILL / Bangkok Post / AFP

Lezuhanhatott egy ukrán vadászgép, robbanásról érkeztek jelentések

Az ukrán Strana című lap arról számolt be, hogy egy repülőgép áthaladt a Hmelnickij megyei Sepetivka járás felett, majd nem sokkal később robbanás hallatszott. A regionális katonai adminisztráció korábban arra figyelmeztetett, hogy a térségben 11 és 17 óra között gyakorlatok miatt zajra lehet számítani.

A pontos körülmények egyelőre nem tisztázottak. A beszámolók alapján az sem egyértelmű, hogy valóban vadászgép zuhant-e le, és ha igen, Mirage 2000-esről vagy MiG-29-esről lehet szó.

Az esetről az orosz Gazeta alapján számoltunk be.

Rekordszámú drónt lőttek le Oroszország felett, Moszkva is célpont volt

Moszkvát is elérte a drónháború: az orosz hatóságok szerint egyetlen éjszaka alatt 172 ukrán drónt lőttek le, közülük húszat a főváros irányába tartva. A támadások során egy fontos moszkvai olajfinomító is megsérült, miközben a légvédelem több régióban is folyamatosan dolgozott a célpontok elfogásán.