Kirepült a négy hónapos csecsemő a 160 km/órával száguldó autóból a rendőrségi üldözés közben

A rendőrök május 24-én próbálták igazoltatni a 28 éves Tyrice Fletchert az arkansasi Camden városában egy közlekedési szabálysértés miatt. A férfi azonban ahelyett, hogy félreállt volna, hirtelen a gázra lépett, és menekülni kezdett. A rendőrség szerint a járőrök ekkor még nem tudták, hogy több gyermek is az autóban tartózkodik. A hajmeresztő üldözés egy vidéki úton folytatódott, ahol Fletcher végül elvesztette uralmát a jármű felett, számolt be a New York Post.

A rendőrségi üldözés során a gyerekekkel teli menekülő autó lesodródott az útról, majd megpördült a levegőben – Fotó: New York Post

Rémálomba fordult az üldözés

A nagy sebességgel közlekedő autó lesodródott az útról, egy villanyoszlopnak csapódott, majd többször megpördülve felborult. A szolgálati kamera felvételein látható, ahogy a rendőrök óvatosan közelítik meg a füstölgő roncsot. Ekkor vették észre a legmegdöbbentőbb dolgot.

Az egyik rendőr a felborult autó közelében, a fűben egy mozdulatlan csecsemőt pillantott meg

. A négy hónapos baba a baleset során kirepült a járműből. A rendőr azonnal a karjába kapta a gyermeket, majd biztonságos helyre futott vele, távol a leszakadt elektromos vezetékektől és a sérült autótól.

A babát a járőrautóban helyezték el, miközben a rendőrök a többi gyermeket is megpróbálták kimenteni.

A többi kisgyermek még a felborult autóban volt

A rendőrök végül további három, hat év alatti gyermeket találtak a fejjel lefelé álló járműben. A sokkos állapotban lévő kicsiket egyenként segítették ki a roncsból, majd pokrócokba csavarták őket és vizet adtak nekik.

A helyszínen készült felvételeken jól látható, ahogy a járőrök próbálják megnyugtatni a rémült gyerekeket.

Csoda, hogy nem történt nagyobb tragédia

A baleset súlyossága ellenére a gyerekek csak könnyebb sérüléseket szenvedtek. Mentővel szállították őket kórházba, ahol megfigyelés alatt tartották őket. A rendőrség később értesítette az édesanyjukat is. Az ügyben nyilatkozó rendőri vezetők szerint csodával határos, hogy senki sem halt meg.

Apaként elképzelni sem tudom, hogyan dönthet úgy valaki, hogy gyermekeivel az autóban menekül a rendőrök elől

– mondta Mike Hagar ezredes.