Nyári rémálom: hatalmas sorokat okoz az uniós útlevélrendszer

Komoly problémákat okozhat a nyári utazási szezonban az Európai Unió új digitális határellenőrzési rendszere. A repülőtéri szakemberek szerint az új uniós útlevélrendszer miatt jelentősen megnőhetnek a várakozási idők, ezért egyes helyeken már a rendszer részleges felfüggesztésének lehetősége is felmerült – írja a Guardian.

Nyári káosztól tartanak a repterek: akár fel is függeszthetik az új uniós útlevélrendszert (A kép illusztráció.)

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Az új beléptetési rendszer (EES) célja, hogy szigorúbban ellenőrizze az Európai Unió külső határait. A szabályozás szerint az EU-n kívüli országokból érkező utazók – köztük a brit állampolgárok – első belépéskor biometrikus adatokat, például ujjlenyomatot és arcképet adnak meg.

A rendszer bevezetését korábban többször is elhalasztották technikai problémák miatt, majd tavasszal fokozatosan indították el. Azóta azonban több repülőtéren hosszú sorok alakultak ki, és egyes utasok még járatokat is lekéstek.

A nyári időszak hozhatja a legnagyobb gondokat az uniós útlevélrendszer

A római repülőtereket üzemeltető társaság vezetője szerint a helyzet a nyári turistaszezonban még nehezebbé válhat. Úgy véli, a jelenlegi rendszer nehezen képes kezelni a megnövekedett utasforgalmat.

A szakember szerint csak úgy kerülhető el a teljes káosz, ha bizonyos esetekben az utasok mentesülnek a teljes biometrikus ellenőrzés alól.

Több országban is gondot okoznak a hosszú sorok

A rendszerrel kapcsolatban már több európai országban is problémák merültek fel. Egyes helyeken ideiglenesen enyhítették az ellenőrzéseket, miután jelentősen megnőttek a várakozási idők.

A légitársaságokat tömörítő szervezetek szerint a nyári csúcsidőszakban akár hatórás várakozás is kialakulhat egyes repülőtereken. Már most előfordult, hogy az utasok több mint három órát töltöttek sorban állással.

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Óriási felháborodást váltott ki Németországban egy szabályozás, amely szerint csak azok léphetnek be Halle városában található Heidesee-tó területére, akik megfelelően beszélnek németül. A tilalom miatt már a helyi hatóságok és a diszkriminációellenes szervezetek is megszólaltak.