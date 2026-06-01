Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Universal Studios

Félmillió felvétel semmisült meg a lángokban: ez Hollywood legsúlyosabb vesztesége

13 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
2008. június 1-jén hatalmas tűz ütött ki egy hollywoodi archívumban, amelynek valódi következményei csak évekkel később derültek ki. A Universal Studios egyik raktárában több százezer zenei master felvétel is a lángok martalékává vált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Universal StudiostűzzeneHollywoodtűzeset

2008 júniusában hatalmas tűz pusztított a Universal Studios hollywoodi komplexumában, amelynek valódi következményei csak évekkel később derültek ki. A lángok egy archívumként használt raktárat is elértek, ahol becslések szerint több százezer zenei master felvételt tároltak. Az eset mára a zenei örökség egyik legnagyobb, sokáig eltitkolt veszteségeként ismert.

2008 júniusában hatalmas tűz pusztított a Universal Studios hollywoodi komplexumában
2008 júniusában hatalmas tűz pusztított a Universal Studios hollywoodi komplexumában – Fotó: DAVID MCNEW / Getty Images North America

Mi történt a Universal Studios-tűz során?

2008. június 1-jén egy karbantartási munka közben kezdődött tűzeset, amikor tetőjavításnál lángvágókat használtak az egyik díszlet közelében. Bár a munkások az előírásoknak megfelelően jártak el, és vártak is a befejezés után, a tűz rövid idő elteltével újra fellobbant, majd átterjedt a 6197-es számú épületre. Ez az épület film-, televíziós és zenei archívumokat is tartalmazott, köztük a Universal Music Group raktárait. A kezdeti hivatalos közlések szerint a kár nem volt jelentős, és a legfontosabb anyagok megmenekültek.

A helicopter flies over burning structures at Universal Studios, in Universal City, California, on June 01, 2008. More than 100 firefighters were battling a huge fire early Sunday on the backlot at Universal, destroying several movie sets. Universal Studios is just north of Los Angeles and is an amusement park as well as a working movie and television studio. AFP PHOTO GABRIEL BOUYS (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Milyen zenei felvételek veszhettek el?

A későbbi feltárások és belső dokumentumok azonban ennél jóval súlyosabb veszteségről számoltak be. Becslések szerint akár 500 000 master felvétel is megsemmisülhetett. Az érintett anyagok között a zenei történelem ikonikus előadói szerepeltek: Billie Holiday, Aretha Franklin, Ray Charles, Joni Mitchell, Chuck Berry, Elton John, Nirvana, Tupac Shakur és Eminem felvételei is. Ezek nagy része eredeti stúdiómaster volt, vagyis azok az alapfelvételek, amelyekből minden későbbi kiadás és digitális másolat készül.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Miért csak évekkel később derült ki a teljes veszteség?

A New York Times 2019-ben számolt be a veszteség valódi mértékéről, belső dokumentumok és vállalati iratok alapján. Ezekből derült ki, hogy a Universal Music Group korábban jelentősen alábecsülte a károkat, és a nyilvánosság felé főként videóanyagok sérüléséről adott tájékoztatást. A belső jelentések ezzel szemben komoly zenei archívumveszteséget mutattak, amelynek teljes nagyságrendje sokáig nem volt ismert.

Damage from a huge fire on the backlot of Universal Studios on June 1, 2008 in Universal City, California. The fire is consuming the filming site of many blockbuster movies including Back to the Future and King Kong. The New York Streets lot and a film vault have reportedly burned. David McNew/Getty Images/AFP = FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS AND TELEVISION USE ONLY = (Photo by DAVID MCNEW / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Fotó: DAVID MCNEW / Getty Images North America

Mekkora veszteséget jelent mindez a zenetörténetben?

A master felvételek elvesztése pótolhatatlan kulturális kárt jelent, hiszen ezek a zenei művek legjobb minőségű, eredeti forrásai. Bár bizonyos előadók esetében másolatok fennmaradtak, az eredeti hangzás és a felvételek hitelessége így is sérült. Az eset rámutatott arra, mennyire sérülékenyek a nagy zenei archívumok, és hogy a digitális korszak ellenére a fizikai masterek megőrzése továbbra is kulcsfontosságú. A Universal Studios tűz 2008 így nemcsak egy ipari balesetként, hanem egy teljes zenei korszak részleges elvesztéseként is értelmezhető.

Ironikus világ: videón a pusztító tűz, az „örök láng” temploma gyulladt fel

Hatalmas pusztítást okozott egy tűzeset Japán egyik legismertebb buddhista szentélyében, Mijadzsima szigetén. A tűzvész a híres Reikado csarnokot is elérte, ahol a legenda szerint már közel 1200 éve ég az úgynevezett „örök láng”.

 

Halálos tűzvész pusztított egy iráni bevásárlóközpontban – videó

Halálos tragédia rázta meg az iráni főváros közelében található Arghavan bevásárlóközpontot. A tűzvész következtében legalább nyolcan meghaltak, és mintegy negyvenen megsérültek, miközben sokan pánikszerűen próbáltak menekülni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!