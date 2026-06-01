Félmillió felvétel semmisült meg a lángokban: ez Hollywood legsúlyosabb vesztesége

2008 júniusában hatalmas tűz pusztított a Universal Studios hollywoodi komplexumában, amelynek valódi következményei csak évekkel később derültek ki. A lángok egy archívumként használt raktárat is elértek, ahol becslések szerint több százezer zenei master felvételt tároltak. Az eset mára a zenei örökség egyik legnagyobb, sokáig eltitkolt veszteségeként ismert.

2008 júniusában hatalmas tűz pusztított a Universal Studios hollywoodi komplexumában

Mi történt a Universal Studios-tűz során?

2008. június 1-jén egy karbantartási munka közben kezdődött tűzeset, amikor tetőjavításnál lángvágókat használtak az egyik díszlet közelében. Bár a munkások az előírásoknak megfelelően jártak el, és vártak is a befejezés után, a tűz rövid idő elteltével újra fellobbant, majd átterjedt a 6197-es számú épületre. Ez az épület film-, televíziós és zenei archívumokat is tartalmazott, köztük a Universal Music Group raktárait. A kezdeti hivatalos közlések szerint a kár nem volt jelentős, és a legfontosabb anyagok megmenekültek.

Milyen zenei felvételek veszhettek el?

A későbbi feltárások és belső dokumentumok azonban ennél jóval súlyosabb veszteségről számoltak be. Becslések szerint akár 500 000 master felvétel is megsemmisülhetett. Az érintett anyagok között a zenei történelem ikonikus előadói szerepeltek: Billie Holiday, Aretha Franklin, Ray Charles, Joni Mitchell, Chuck Berry, Elton John, Nirvana, Tupac Shakur és Eminem felvételei is. Ezek nagy része eredeti stúdiómaster volt, vagyis azok az alapfelvételek, amelyekből minden későbbi kiadás és digitális másolat készül.

Miért csak évekkel később derült ki a teljes veszteség?

A New York Times 2019-ben számolt be a veszteség valódi mértékéről, belső dokumentumok és vállalati iratok alapján. Ezekből derült ki, hogy a Universal Music Group korábban jelentősen alábecsülte a károkat, és a nyilvánosság felé főként videóanyagok sérüléséről adott tájékoztatást. A belső jelentések ezzel szemben komoly zenei archívumveszteséget mutattak, amelynek teljes nagyságrendje sokáig nem volt ismert.