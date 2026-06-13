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ünnep

Hátborzongató vagy különleges? Így zajlik a babaugró ünnep Spanyolországban

55 perce
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Spanyolország északi részén, Castrillo de Murcia faluban minden évben különleges hagyományt tartanak Úrnapja után. Az ünnep egyik leglátványosabb eleme, hogy jelmezbe öltözött férfiak csecsemők fölött ugranak át.
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ünnepSpanyolországcsecsemőördögűzés

Az El Colacho nevű szokás eredete egészen az 1620-as évekig nyúlik vissza. Az ünnep során a vörös-sárga ruhás, ördögnek öltözött „Colachók” végigvonulnak az utcákon és játékosan ijesztgetik a helyieket írja a TravelBook.

furcsa ünnep, Spanyolország
Ördögnek öltözött férfiak ugranak át a babák felett egy spanyolországi ünnepen
Fotó: Unsplash (illusztráció)

Az ünnep legkülönlegesebb része

A férfiak ostorokat visznek magukkal, miközben kiabálással és zajkeltéssel fokozzák a hangulatot. Később feketébe öltözött szereplők és dobosok jelennek meg, akik jelképesen elűzik az ördögöt. 

A fesztivál csúcspontja az, amikor a Colachók nekifutnak és átugranak a matracokon fekvő csecsemők felett. 

A hagyomány szerint ezzel magukkal viszik a gyermekek bűneit és megóvják őket a betegségektől és a balszerencsétől. Az ugrás után a papok megáldják a babákat, majd rózsaszirmokat szórnak rájuk. Bár a szertartás nem része a hivatalos katolikus tanításnak, évszázadok óta fennmaradt. 

A többnapos rendezvény alatt a faluban zene szól, a házakat feldíszítik, és a vendégeket borral kínálják. 

Castrillo de Murcia a híres Camino Francés zarándokútvonal mentén található, ezért sok zarándok is ellátogat a különleges eseményre.

Őrületes spanyol fesztiválok

 

La Tomatina

A spanyolországi Buñol városában minden év augusztusának utolsó szerdáján rendezik meg a La Tomatina fesztivált, amelyet a világ legnagyobb paradicsomcsatájaként tartanak számon. A több ezer résztvevő egyórás „csatában” több mint 100 tonna túlérett paradicsomot dobál egymásra, így az utcák pillanatok alatt vörös paradicsomtengerré változnak. Nézze meg az elképesztő galériánkat.

 Fallas fesztivál

A spanyolországi Valenciában minden tavasszal megrendezik a Fallas fesztivált, amelynek során hatalmas, művészien kidolgozott szobrokat állítanak ki az utcákon. Az ünnepség csúcspontján a legtöbb alkotást látványos tűzjátékkal kísérve elégetik, így a fesztivál egyszerre a művészet, a hagyomány és a megújulás jelképe.

 

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