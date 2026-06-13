Hátborzongató vagy különleges? Így zajlik a babaugró ünnep Spanyolországban

Az El Colacho nevű szokás eredete egészen az 1620-as évekig nyúlik vissza. Az ünnep során a vörös-sárga ruhás, ördögnek öltözött „Colachók” végigvonulnak az utcákon és játékosan ijesztgetik a helyieket – írja a TravelBook.

Ördögnek öltözött férfiak ugranak át a babák felett egy spanyolországi ünnepen

Fotó: Unsplash (illusztráció)

Az ünnep legkülönlegesebb része

A férfiak ostorokat visznek magukkal, miközben kiabálással és zajkeltéssel fokozzák a hangulatot. Később feketébe öltözött szereplők és dobosok jelennek meg, akik jelképesen elűzik az ördögöt.

A fesztivál csúcspontja az, amikor a Colachók nekifutnak és átugranak a matracokon fekvő csecsemők felett.

A hagyomány szerint ezzel magukkal viszik a gyermekek bűneit és megóvják őket a betegségektől és a balszerencsétől. Az ugrás után a papok megáldják a babákat, majd rózsaszirmokat szórnak rájuk. Bár a szertartás nem része a hivatalos katolikus tanításnak, évszázadok óta fennmaradt.

A többnapos rendezvény alatt a faluban zene szól, a házakat feldíszítik, és a vendégeket borral kínálják.

Castrillo de Murcia a híres Camino Francés zarándokútvonal mentén található, ezért sok zarándok is ellátogat a különleges eseményre.