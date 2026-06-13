Hátborzongató vagy különleges? Így zajlik a babaugró ünnep Spanyolországban

Az El Colacho nevű szokás eredete egészen az 1620-as évekig nyúlik vissza. Az ünnep során a vörös-sárga ruhás, ördögnek öltözött „Colachók” végigvonulnak az utcákon és játékosan ijesztgetik a helyieket – írja a TravelBook.
Az ünnep legkülönlegesebb része
A férfiak ostorokat visznek magukkal, miközben kiabálással és zajkeltéssel fokozzák a hangulatot. Később feketébe öltözött szereplők és dobosok jelennek meg, akik jelképesen elűzik az ördögöt.
A fesztivál csúcspontja az, amikor a Colachók nekifutnak és átugranak a matracokon fekvő csecsemők felett.
A hagyomány szerint ezzel magukkal viszik a gyermekek bűneit és megóvják őket a betegségektől és a balszerencsétől. Az ugrás után a papok megáldják a babákat, majd rózsaszirmokat szórnak rájuk. Bár a szertartás nem része a hivatalos katolikus tanításnak, évszázadok óta fennmaradt.
A többnapos rendezvény alatt a faluban zene szól, a házakat feldíszítik, és a vendégeket borral kínálják.
Castrillo de Murcia a híres Camino Francés zarándokútvonal mentén található, ezért sok zarándok is ellátogat a különleges eseményre.
Őrületes spanyol fesztiválok
La Tomatina
A spanyolországi Buñol városában minden év augusztusának utolsó szerdáján rendezik meg a La Tomatina fesztivált, amelyet a világ legnagyobb paradicsomcsatájaként tartanak számon. A több ezer résztvevő egyórás „csatában” több mint 100 tonna túlérett paradicsomot dobál egymásra, így az utcák pillanatok alatt vörös paradicsomtengerré változnak. Nézze meg az elképesztő galériánkat.
Fallas fesztivál
A spanyolországi Valenciában minden tavasszal megrendezik a Fallas fesztivált, amelynek során hatalmas, művészien kidolgozott szobrokat állítanak ki az utcákon. Az ünnepség csúcspontján a legtöbb alkotást látványos tűzjátékkal kísérve elégetik, így a fesztivál egyszerre a művészet, a hagyomány és a megújulás jelképe.