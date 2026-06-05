Rendkívüli óvintézkedést rendeltek el a Nemzetközi Űrállomáson – komoly baj történhet

A Nemzetközi Űrállomáson ismét előtérbe került egy régóta ismert műszaki probléma. A NASA pénteken elővigyázatossági intézkedésként arra kérte a hétfős legénység öt tagját, hogy a dokkolt SpaceX Crew Dragon Freedom űrhajóban várakozzanak, amíg az orosz szegmens egyik átjáróalagútjában javítási munkálatok zajlanak - számolt be róla a CBS NEWS.

Az űrállomás legénységének egy része a dokkolt Crew Dragon űrhajóban várakozott a javítás idején - Képünk illusztráció

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Hat éve tartó műszaki problémát próbálnak megoldani a Nemzetközi Űrállomáson

A beavatkozást két orosz kozmonauta végezte az orosz modul egyik összekötő részében található repedéseknél. A szakemberek szerint ezek a repedések okozzák azt a kisebb légszivárgást, amely az elmúlt mintegy hat év során időszakosan jelentkezett az állomáson.

A szivárgás ugyan nem jelentett közvetlen veszélyt a legénységre, de a NASA és az orosz űrügynökség a legfontosabb biztonsági kockázatok között tartja számon. Az elmúlt években több alkalommal is megpróbálták kijavítani a hibát, azonban a probléma teljes megszüntetése eddig nem sikerült.

A mostani javítási munkálatokra azt követően került sor, hogy az orosz űrügynökség a múlt hónapban lassú nyomáscsökkenést észlelt az érintett átjáróalagútban. A jelenséget egy orosz teherszállító űrhajó érkezése után figyelték meg.

A SpaceX Crew Dragon űrhajó ilyen helyzetekben úgynevezett biztonságos menedékként szolgál az űrhajósok számára. Szükség esetén a legénység gyorsan elhagyhatja az űrállomást, ezért az ilyen óvintézkedések az űrbeli biztonsági protokollok megszokott részét képezik.

A szakemberek továbbra is figyelemmel kísérik a javítás eredményét és az érintett szakasz nyomásértékeit. A vizsgálatok várhatóan a következő napokban is folytatódnak.