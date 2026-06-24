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volodimir zelenszkij

Vizsgálat indulhat Ursula von der Leyen ellen: titkos megbeszéléseket folytatott Zelenszkijjel

1 órája
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Vizsgálat indult Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen egy olyan ügyben, amely egy európai vezetők és Volodimir Zelenszkij között működő zárt kommunikációs csatornához kapcsolódik. A kérdés az, hogy az Európai Bizottság jogszerűen tagadta-e meg az üzenetváltások nyilvánosságra hozatalát.
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volodimir zelenszkijursula von der leyeneurópai bizottság

Az európai ombudsman, Teresa Anjinho vizsgálatot kezdeményezett Ursula von der Leyennel kapcsolatban, miután egy holland oknyomozó szervezet hozzáférést kért az Európai Bizottság elnökének több vezető politikussal folytatott kommunikációjához.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Ursula von der Leyen titkos üzenetei miatt indult vizsgálat az Európai Unióban
Fotó: Rusmin Radic / Anadolu/AFP

A vizsgálat középpontjában egy informális, zárt csoportos üzenetváltás áll, amelyben a sajtóinformációk szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Keir Starmer brit miniszterelnök is részt vett.

A Politico korábban arról írt, hogy a vezetők ebben a csoportban rendszeresen egyeztettek aktuális geopolitikai kérdésekről, valamint Donald Trump amerikai elnök egyes lépéseiről és nyilatkozatairól. A lap egyik forrása szerint a gyors események idején a csoportos kommunikáció hatékony eszköznek bizonyult a koordinációra.

Az Európai Bizottság nem adta ki az üzeneteket

A Follow the Money nevű holland oknyomozó szervezet hivatalosan kérte az érintett kommunikáció dokumentumainak kiadását, az Európai Bizottság azonban ezt elutasította.

Az indoklás szerint a levelezések és üzenetváltások nyilvánosságra hozatala sérthetné az Európai Unió nemzetközi kapcsolatait harmadik országokkal. Ezt követően döntött úgy Teresa Anjinho ombudsman, hogy megvizsgálja, az Európai Bizottság megfelelően járt-e el az uniós dokumentum-hozzáférési szabályok alkalmazásakor.

A vizsgálat célja nem magának a kommunikációnak a tartalmi értékelése, hanem annak ellenőrzése, hogy a dokumentumok visszatartása összhangban állt-e az európai jogszabályokkal.

 

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