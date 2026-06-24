Vizsgálat indulhat Ursula von der Leyen ellen: titkos megbeszéléseket folytatott Zelenszkijjel

Az európai ombudsman, Teresa Anjinho vizsgálatot kezdeményezett Ursula von der Leyennel kapcsolatban, miután egy holland oknyomozó szervezet hozzáférést kért az Európai Bizottság elnökének több vezető politikussal folytatott kommunikációjához.
A vizsgálat középpontjában egy informális, zárt csoportos üzenetváltás áll, amelyben a sajtóinformációk szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Keir Starmer brit miniszterelnök is részt vett.
A Politico korábban arról írt, hogy a vezetők ebben a csoportban rendszeresen egyeztettek aktuális geopolitikai kérdésekről, valamint Donald Trump amerikai elnök egyes lépéseiről és nyilatkozatairól. A lap egyik forrása szerint a gyors események idején a csoportos kommunikáció hatékony eszköznek bizonyult a koordinációra.
Az Európai Bizottság nem adta ki az üzeneteket
A Follow the Money nevű holland oknyomozó szervezet hivatalosan kérte az érintett kommunikáció dokumentumainak kiadását, az Európai Bizottság azonban ezt elutasította.
Az indoklás szerint a levelezések és üzenetváltások nyilvánosságra hozatala sérthetné az Európai Unió nemzetközi kapcsolatait harmadik országokkal. Ezt követően döntött úgy Teresa Anjinho ombudsman, hogy megvizsgálja, az Európai Bizottság megfelelően járt-e el az uniós dokumentum-hozzáférési szabályok alkalmazásakor.
A vizsgálat célja nem magának a kommunikációnak a tartalmi értékelése, hanem annak ellenőrzése, hogy a dokumentumok visszatartása összhangban állt-e az európai jogszabályokkal.