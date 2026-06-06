Úszó város: stadiont, víziparkot és atomreaktort is terveztek a 80 ezer főt befogadni képes luxushajóra – videó

A tervek szerint a luxushajó közel 1,6 kilométer hosszú lenne, és egyetlen célja lenne: folyamatosan körbehajózni a Földet. A fedélzeten gyakorlatilag minden megtalálható lenne, ami egy modern nagyvárosban is. Iskolák, egyetemek, üzletek, bankok, éttermek, szórakozóhelyek és lakónegyedek várnák a lakókat. Az úszó városban akár 50 ezer ember élhetne állandó jelleggel, miközben további 10 ezer turista is helyet kaphatna rajta, számolt be a New York Post.

Az úszó város 1,6 kilométer hosszú lenne és 80 ezer utas szállítására lenne képes – Fotó: Freedom Cruise Line International, Inc

Az úszó városban egy 15 ezer férőhelyes futballstadion is helyet kapna

És ez még nem minden. A tervekben szerepel egy 15 ezer férőhelyes futballstadion, egy hatalmas vízipark, több park és zöldterület, konferenciaközpont, koncertterem, valamint két múzeum is. A hajó olyan nagy lenne, hogy egyetlen kikötő sem tudná fogadni.

Éppen ezért folyamatosan nemzetközi vizeken tartózkodna, az utasokat pedig kompok és helikopterek szállítanák a szárazföldre. A fedélzeten nyolc helikopter-leszállóhelyet alakítanának ki.

Nukleáris energiával működtetnék

A legmegdöbbentőbb részlet azonban az energiaellátás. A monstrumot nukleáris energiával működtetnék, így évekig képes lenne megszakítás nélkül üzemelni. A fejlesztők szerint ez biztosítaná a több tízezer lakó számára szükséges energiaellátást.

A hajó belsejében még egy hatalmas akvárium is helyet kapna, így a tengeri élővilágot anélkül lehetne megcsodálni, hogy bárki elhagyná a fedélzetet.

16 milliárd dollárba kerülne a megvalósítása

A Freedom Ship ötlete még az 1990-es években született meg, de a projekt évtizedekre lekerült a napirendről. Most azonban ismét elővették a terveket, és a fejlesztők azt állítják, közelebb vannak a megvalósításhoz, mint valaha.

Az építkezés várhatóan négy évig tartana, a teljes költség pedig meghaladhatja a 16 milliárd dollárt (4868 milliárd Ft). A legnagyobb kérdés egyelőre az, hogy sikerül-e előteremteni a szükséges pénzt. Ha igen, akkor a következő évtized egyik legkülönlegesebb építészeti és mérnöki csodája születhet meg a világ tengerein.

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