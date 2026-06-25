Kutyasétáltatás kánikulában: ezekre figyeljen!

A nyári hőségben a forró út komoly veszélyt jelent a kutyák számára. Már néhány perc is elég lehet ahhoz, hogy az aszfalt égési sérülést okozzon a tappancsokon, ezért fontos a megelőzés és a megfelelő védelem – írja a Focus.de.

A forró út csendes veszélye: így égetheti meg a kutyája tappancsát (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A nyári melegben az út felülete extrém módon felhevülhet. Már 25 °C-os levegő-hőmérséklet mellett is 50 °C körüli értékek alakulhatnak ki, míg 30 °C felett akár 60 °C-ot is elérhet az aszfalt hőmérséklete.

Ez azt jelenti, hogy a kutyák tappancsai közvetlenül égési sérülésnek vannak kitéve, különösen a legmelegebb napszakban.

Hogyan ellenőrizze az út hőmérsékletét?

Egy egyszerű módszerrel gyorsan ellenőrizhető, hogy az út túl forró-e:

Tegye a tenyerét az aszfaltra kb. 7 másodpercre. Ha ez kellemetlen, akkor a kutya számára is veszélyes a felület.

A legkritikusabb időszak 11 és 17 óra között van, amikor az út hőmérséklete a legmagasabb. Ilyenkor érdemes kerülni az aszfaltot, és inkább árnyékos, természetes talajjal borított útvonalakat választani, például parkokat vagy erdei ösvényeket.

A kutya tappancsainak védelmére több megoldás is létezik:

védőbalzsam a tappancsokra

kutyacipő használata hosszabb sétákhoz

olyan útvonal választása, ahol nincs forró burkolat

Ha a kutya égési sérülést szenved a forró út miatt, akkor azonnal vigye hűvös helyre, hűtse le a tappancsokat langyos vízzel, akadályozza meg a nyalogatást és szükség esetén forduljon állatorvoshoz.

Ezért nézi a kutya a gazdáját vécézés közben

Katharina Marioth kutyatréner amondó, hogy a legtöbb esetben a kutya egyszerűen kommunikálni próbál a gazdájával. A szakember szerint séta közben sok gazdi továbbindul, miközben a kutya még éppen végzi a dolgát. Ilyenkor az állat a tekintetével próbálja fenntartani a kapcsolatot. Mintha csak azt mondaná: „Várj egy kicsit, mindjárt kész vagyok!”

Riasztás: emberre és kutyákra is halálos parazita terjed

Veszélyes parazita keltett riadalmat Amerikában. Az Egyesült Államok csendes-óceáni északnyugati partvidékén élő prérifarkasokban első alkalommal mutatták ki az Echinococcus multilocularis nevű galandféreg-fajt, amely kutyákban és emberekben is megbetegedést okozhat.