Utastársát harapta meg egy őrjöngő férfi a leszállás előtt az American Airlines gépén

Pánik tört ki vasárnap egy American Airlines-járaton, amikor a leszállás előtt egy agresszív utas megharapta egyik útitársát, majd a beszámolók szerint mindenkivel verekedni akart a Philadelphia felé tartó gépen – adta hírül a New York Post.

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A Charlotte-ból Philadelphiába tartó gép már a leszálláshoz készülődött, amikor az egyik utas hirtelen agresszívvá vált. A pilóta a légiforgalmi irányítással folytatott rádióbeszélgetésben rendőri és egészségügyi segítséget kért a földre érkezéshez.

Nem tudom, hallucinál-e vagy mi baja van, de megharapott egy utast, és mindenkivel össze akar verekedni

– idézte a pilóta szavait a CBS.

A gép az észak-karolinai Charlotte-ból indult, a botrány pedig már Philadelphia közelében robbant ki. A pilóta a légiforgalmi irányításnak jelezte, hogy az utas veszélyessé vált, ezért a leszállás után rendőrök és mentők várták a járatot.

A harapásos jelenetek nem számítanak már teljesen egyedinek az amerikai repülőjáratokon:

néhány hete egy nő egy rendőrt harapott meg, amikor a a megengedettnél nehezebb poggyász miatt kialakult vita után le akarták szállítani a gépről.

Néhány nappal korábban egy másik légi incidens is sokkolta az embereket: Texasban egy kisrepülőgép zuhant le és gyulladt ki egy autópályán, a fedélzeten tartózkodó hat ember segítségére pedig az arra járó autósok siettek.