Olcsóbb és biztonságosabb nyaralásra vágyik? Így utazzon 2026-ban

2026 nyarán az utazás tervezését egyszerre befolyásolják az emelkedő repülőjegyárak, az üzemanyagköltségek, a geopolitikai feszültségek és a túlzsúfolt turistacélpontok. A KAYAK nyári jelentése szerint a repülések iránti érdeklődés továbbra is erős, miközben az árak magasabbak, ezért sok utazó inkább az időpontokon, az úti célon vagy az utazás hosszán változtat.

Utazás 2026 nyarán: öt új szabály, amit érdemes betartani

Fotó: freepik / Magnific

Utazás 2026 nyarán: Először a repülőjegyet érdemes lefoglalni

A korábbi években sokan előbb kiválasztották az úti célt és a szállást, majd csak ezután kerestek repülőjegyet. Idén ez könnyen drágább megoldás lehet.

A magasabb üzemanyagárak és a változó útvonalak miatt a repülőjegyek ára gyorsan emelkedhet, ezért egy jó árú járat megtalálása után érdemes ahhoz igazítani a nyaralás többi részét.

A Reuters friss összefoglalója szerint 2026 nyarán jelentősen drágultak a repülőjegyek: a nemzetközi jegyárak pedig 22 százalékkal is magasabbak lehetnek az előző évhez képest.

Idén érdemes először a repülőjegyet megvásárolni és aköré felépíteni az utazást

Fotó: macrovector_official / Magnific

Rövidebb, közelebbi utak jöhetnek divatba

Sokan nem mondanak le a nyaralásról, inkább közelebb keresnek úti célt. A hosszú, drága, tengerentúli utak helyett egyre vonzóbbak a rövidebb kiruccanások, a regionális célpontok, az autós utak vagy a néhány napos pihenések.

Ez a trend nemcsak Amerikában, hanem Európában is érezhető:

a költségek miatt sokan nem feltétlenül távoli luxusnyaralásban gondolkodnak, hanem egyszerűbb, jobban kontrollálható utazásban.

A Deloitte 2026-os nyári felmérése szerint az utazási költségek emelkedése már érezhetően átalakítja a nyaralási terveket.

Érdemes lehet a rövidebb, akár autós nyaralásokon is elgondolkodni

Fotó: freepik / Magnific

Az utazás új kedvencei: hűvösebb és nyugodtabb helyek

A mediterrán nyaralás továbbra is népszerű, de a hőség, a tömeg és a magas árak miatt sok utazó már más irányba nézelődik.

Egyre többen keresnek hűvösebb városokat, északi országokat, természetközeli helyeket vagy olyan úti célokat, ahol kevésbé kell tartani a nyári kánikulától.

A „coolcation”, vagyis a hűvösebb nyári úti célok keresése 2026-ban látványosan erősödik. A Trip.com adatai szerint jelentősen nőtt az érdeklődés a mérsékeltebb klímájú nyári úti célok iránt, miközben sokan a zsúfolt, forró déli helyszínek helyett inkább Skandináviát, Izlandot vagy más északi térségeket választanának.