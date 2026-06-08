Így néz ki ma a Vad angyal szerelmespárja: Natalia Oreiro és Facundo Arana 26 évvel a sorozat után

A Vad angyal 1998-as bemutatója óta generációk nőttek fel Mili és Ivo történetén. Natalia Oreiro és Facundo Arana ma már más életet élnek, mint a sorozat fénykorában, de a rajongók szemében örökre a televíziózás egyik legnépszerűbb szerelmespárja maradnak – írja a marieclaire.
Hogyan élnek ma a Vad angyal sztárjai
A két sztár pályája jól mutatja, hogy a hírnév után is létezik sikeres és teljes élet: Oreiro továbbra is nemzetközi művészként aktív, Arana pedig a család és a személyes értékek felé fordult – mindketten megtalálva a saját útjukat a Vad angyal után.
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Natalia Oreiro: színésznő, énekesnő és családanya
A 48 éves Natalia Oreiro rég maga mögött hagyta a telenovellasztár szerepkört. Az uruguayi születésű művész továbbra is aktív színésznőként és énekesnőként dolgozik, rendszeresen szerepel filmekben, televíziós produkciókban és koncertturnékon. 2026-ban a La mujer de la fila című film főszereplőjeként szerepelt a Málagai Filmfesztiválon, ahol életművét is elismerték. Magánéletében is megtalálta a stabilitást. Férjével, Ricardo Mollo több mint húsz éve alkotnak egy párt, fiuk, Merlin pedig már tinédzser. Oreiro több interjúban is elmondta, hogy fiatalon nem tervezett családot, ma azonban az anyaságot élete egyik legfontosabb ajándékának tartja. A magyar rajongók számára külön öröm volt, hogy 2025-ben hosszú idő után ismét Budapestre látogatott, ahol hatalmas szeretettel fogadták, és vendégzsűriként szerepelt a televízióban.
Facundo Arana: a reflektorfénytől távolabb
A sorozat egykori szívtiprója, Facundo Arana ma jóval visszafogottabb életet él, mint karrierje csúcsán. Bár továbbra is vállal színészi munkákat színházban és televízióban, ideje jelentős részét családjának és szenvedélyeinek szenteli. Arana régóta ismert természet- és sportkedvelő. Szívesen túrázik, fut és vesz részt különböző jótékonysági kezdeményezésekben. Az évek során többször is hangsúlyozta, hogy a hírnévnél fontosabb számára a kiegyensúlyozott magánélet és a családdal töltött idő. A színész három gyermek édesapja, és bár ritkábban szerepel a bulvársajtó címlapjain, Argentínában továbbra is nagy tisztelet övezi. A rajongók közösségi oldalain rendszeresen megosztott fotói alapján ma is sportos, aktív életmódot folytat.
Tartják-e még a kapcsolatot?
A rajongók egyik leggyakoribb kérdése, hogy Mili és Ivo alakítói ma is kapcsolatban állnak-e egymással. Natalia Oreiro több interjúban beszélt arról, hogy jó emlékeket őriz a sorozat szereplőiről, és a Vad angyal meghatározó része maradt az életének. Bár már nem dolgoznak együtt rendszeresen, kölcsönös tisztelettel és szeretettel beszélnek egymásról.
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