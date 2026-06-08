Így néz ki ma a Vad angyal szerelmespárja: Natalia Oreiro és Facundo Arana 26 évvel a sorozat után

Natalia Oreiro: színésznő, énekesnő és családanya

A 48 éves Natalia Oreiro rég maga mögött hagyta a telenovellasztár szerepkört. Az uruguayi születésű művész továbbra is aktív színésznőként és énekesnőként dolgozik, rendszeresen szerepel filmekben, televíziós produkciókban és koncertturnékon. 2026-ban a La mujer de la fila című film főszereplőjeként szerepelt a Málagai Filmfesztiválon, ahol életművét is elismerték. Magánéletében is megtalálta a stabilitást. Férjével, Ricardo Mollo több mint húsz éve alkotnak egy párt, fiuk, Merlin pedig már tinédzser. Oreiro több interjúban is elmondta, hogy fiatalon nem tervezett családot, ma azonban az anyaságot élete egyik legfontosabb ajándékának tartja. A magyar rajongók számára külön öröm volt, hogy 2025-ben hosszú idő után ismét Budapestre látogatott, ahol hatalmas szeretettel fogadták, és vendégzsűriként szerepelt a televízióban.

Facundo Arana: a reflektorfénytől távolabb

A sorozat egykori szívtiprója, Facundo Arana ma jóval visszafogottabb életet él, mint karrierje csúcsán. Bár továbbra is vállal színészi munkákat színházban és televízióban, ideje jelentős részét családjának és szenvedélyeinek szenteli. Arana régóta ismert természet- és sportkedvelő. Szívesen túrázik, fut és vesz részt különböző jótékonysági kezdeményezésekben. Az évek során többször is hangsúlyozta, hogy a hírnévnél fontosabb számára a kiegyensúlyozott magánélet és a családdal töltött idő. A színész három gyermek édesapja, és bár ritkábban szerepel a bulvársajtó címlapjain, Argentínában továbbra is nagy tisztelet övezi. A rajongók közösségi oldalain rendszeresen megosztott fotói alapján ma is sportos, aktív életmódot folytat.