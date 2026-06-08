Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen, mi derült ki az ukránokról – ezt Ön sem gondolta volna

Olvasta?

Súlyos baleset érte Schobert Norbi fiát

sorozat

Így néz ki ma a Vad angyal szerelmespárja: Natalia Oreiro és Facundo Arana 26 évvel a sorozat után

26 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több mint negyedszázad telt el azóta, hogy a Vad angyal meghódította a világot. A Mili és Ivo szerelmét bemutató sorozat Magyarországon is kultikus státuszba emelkedett, főszereplői, Natalia Oreiro és Facundo Arana pedig máig a latin-amerikai televíziózás legismertebb alakjai közé tartoznak. De hogyan élnek ma, 2026-ban?
Link másolása
Vágólapra másolva!
sorozatVad angyalnatalia oreirofacundo aranarajongó

A Vad angyal 1998-as bemutatója óta generációk nőttek fel Mili és Ivo történetén. Natalia Oreiro és Facundo Arana ma már más életet élnek, mint a sorozat fénykorában, de a rajongók szemében örökre a televíziózás egyik legnépszerűbb szerelmespárja maradnak – írja a marieclaire

Vad angyal
A Vad angyal forgatása óta eltelt több mint 25 év. De mi van a főszereplőkkel, hogyan élnek ma?
Fotó: Northfoto

Hogyan élnek ma a Vad angyal sztárjai

A két sztár pályája jól mutatja, hogy a hírnév után is létezik sikeres és teljes élet: Oreiro továbbra is nemzetközi művészként aktív, Arana pedig a család és a személyes értékek felé fordult – mindketten megtalálva a saját útjukat a Vad angyal után. 

A képre kattinva galéria nyílik!

Vad Angyal, Vadangyal, Natalia Oreiro és Facundo Arana
Vad Angyal, Vadangyal, Natalia Oreiro és Facundo Arana
Vad Angyal, Vadangyal, Natalia Oreiro és Facundo Arana
Vad Angyal, Vadangyal, Natalia Oreiro és Facundo Arana
Vad Angyal, Vadangyal, Natalia Oreiro és Facundo Arana
Vad Angyal, Vadangyal, Natalia Oreiro és Facundo Arana
Vad Angyal, Vadangyal, Natalia Oreiro és Facundo Arana
Vad Angyal, Vadangyal, Natalia Oreiro és Facundo Arana
Vad Angyal, Vadangyal, Natalia Oreiro és Facundo Arana
Vad Angyal, Vadangyal, Natalia Oreiro és Facundo Arana
Vad Angyal, Vadangyal, Natalia Oreiro és Facundo Arana
Vad Angyal, Vadangyal, Natalia Oreiro és Facundo Arana
Galéria: Így néz ki ma a Vad angyal szerelmespárja: Natalia Oreiro és Facundo Arana 26 évvel a sorozat után
1/12
Natalia Oreiro a XII. Platinum Awards 2025 eseményén, Madridban

Natalia Oreiro: színésznő, énekesnő és családanya

A 48 éves Natalia Oreiro rég maga mögött hagyta a telenovellasztár szerepkört. Az uruguayi születésű művész továbbra is aktív színésznőként és énekesnőként dolgozik, rendszeresen szerepel filmekben, televíziós produkciókban és koncertturnékon. 2026-ban a La mujer de la fila című film főszereplőjeként szerepelt a Málagai Filmfesztiválon, ahol életművét is elismerték.   Magánéletében is megtalálta a stabilitást. Férjével, Ricardo Mollo több mint húsz éve alkotnak egy párt, fiuk, Merlin pedig már tinédzser. Oreiro több interjúban is elmondta, hogy fiatalon nem tervezett családot, ma azonban az anyaságot élete egyik legfontosabb ajándékának tartja. A magyar rajongók számára külön öröm volt, hogy 2025-ben hosszú idő után ismét Budapestre látogatott, ahol hatalmas szeretettel fogadták, és vendégzsűriként szerepelt a televízióban.  

Facundo Arana: a reflektorfénytől távolabb

A sorozat egykori szívtiprója, Facundo Arana ma jóval visszafogottabb életet él, mint karrierje csúcsán. Bár továbbra is vállal színészi munkákat színházban és televízióban, ideje jelentős részét családjának és szenvedélyeinek szenteli. Arana régóta ismert természet- és sportkedvelő. Szívesen túrázik, fut és vesz részt különböző jótékonysági kezdeményezésekben. Az évek során többször is hangsúlyozta, hogy a hírnévnél fontosabb számára a kiegyensúlyozott magánélet és a családdal töltött idő. A színész három gyermek édesapja, és bár ritkábban szerepel a bulvársajtó címlapjain, Argentínában továbbra is nagy tisztelet övezi. A rajongók közösségi oldalain rendszeresen megosztott fotói alapján ma is sportos, aktív életmódot folytat.

Tartják-e még a kapcsolatot?

A rajongók egyik leggyakoribb kérdése, hogy Mili és Ivo alakítói ma is kapcsolatban állnak-e egymással. Natalia Oreiro több interjúban beszélt arról, hogy jó emlékeket őriz a sorozat szereplőiről, és a Vad angyal meghatározó része maradt az életének. Bár már nem dolgoznak együtt rendszeresen, kölcsönös tisztelettel és szeretettel beszélnek egymásról.

Korábban írtuk

Születésnapos a Vad angyal sztárja – Natalia Oreiro ma is népszerű énekesnő

Még mindig elbűvölő.

Ellenállhatatlan látvány: a Vad Angyal fenekét alig takarja valami

Tűzforró fenék, semmi takarás.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!