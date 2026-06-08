Ezt ne tegye az orvosi váróban! – apró szabályok, amelyekkel mindenki jobban jár

Egy rendelőben sokan betegen, aggódva vagy fájdalommal várnak, ezért különösen fontos, hogy figyelmesen viselkedjünk egymással. A várótermi etikett alapja, hogy tiszteletben tartjuk mások személyes terét, nem hangoskodunk, nem kérdezősködünk mások panaszairól, és türelmesek vagyunk az ott dolgozókkal.

A várótermi etikett segít elkerülni a kellemetlen helyzeteket az orvosi rendelőben

Fotó: DC Studio / Magnific

Várótermi etikett: szabályok, amelyekre az orvosnál is figyelni kell

Tartsa tiszteletben mások magánéletét

A váróban könnyen meghallhatjuk, ki milyen problémával érkezett, vagy milyen adatokat mond be a recepción. Ilyenkor illik diszkréten viselkedni:

ne álljon túl közel a másikhoz, ne figyelje az iratait, és ne kérdezze meg, miért jött orvoshoz.

Ne telefonáljon hangosan a váróban

A hangos beszélgetés, a kihangosított videó, a zenehallgatás vagy a hosszú telefonálás nagyon zavaró lehet. Ha fontos hívást kell fogadnia, érdemes kimenni a váróból, a telefont pedig célszerű lenémítani.

Betegen figyeljen másokra is

Ha köhög, tüsszög vagy fertőző tünetei vannak, érdemes maszkot viselni az egészségügyi intézményben.

A zsebkendőt használat után ki kell dobni, a kézmosás és kézfertőtlenítés pedig alapvető figyelmesség.

Érdemes maszkot viselni és a telefonos ügyeket csendben elintézni!

Fotó: freepik / Magnific

Érkezzen időben, vagy mondja le az időpontot

A pontosság a többi beteg és az orvos munkája miatt is fontos.

Érdemes néhány perccel korábban érkezni, ha pedig mégsem tud megjelenni, illik időben lemondani az időpontot, hogy más megkaphassa.

Legyen türelmes a személyzettel

A csúszás bosszantó lehet, de a recepción dolgozók vagy az asszisztensek sokszor nem tehetnek róla. A kiabálás és a veszekedés helyett higgadtan jelezze, ha problémája van.

Érkezzen időben és legyen kedves és türelmes az ott dolgozókkal

Fotó: Drazen Zigic / Magnific

Ne foglaljon el több helyet a kelleténél

Ha sokan várakoznak, ne tegye a táskáját vagy kabátját külön székre, és a lábát se rakja fel az ülőhelyre.

Kísérőt lehet vinni, de egy egész társaság már zavaró lehet egy zsúfolt rendelőben.

Készüljön fel a vizsgálatra

Vigye magával az iratait, leleteit, gyógyszerlistáját, és írja össze előre a kérdéseit. Ezzel az orvos munkáját is segíti, és a vizsgálat is hatékonyabb lehet.

Néhány apró szabály betartásával az orvosi váró mindenki számára nyugodtabb és elviselhetőbb hely lehet – hívta fel a figyelmet a HuffPost.