Ezt ne tegye az orvosi váróban! – apró szabályok, amelyekkel mindenki jobban jár

Egy rendelőben sokan betegen, aggódva vagy fájdalommal várnak, ezért különösen fontos, hogy figyelmesen viselkedjünk egymással. A várótermi etikett alapja, hogy tiszteletben tartjuk mások személyes terét, nem hangoskodunk, nem kérdezősködünk mások panaszairól, és türelmesek vagyunk az ott dolgozókkal.
Várótermi etikett: szabályok, amelyekre az orvosnál is figyelni kell
Tartsa tiszteletben mások magánéletét
A váróban könnyen meghallhatjuk, ki milyen problémával érkezett, vagy milyen adatokat mond be a recepción. Ilyenkor illik diszkréten viselkedni:
ne álljon túl közel a másikhoz, ne figyelje az iratait, és ne kérdezze meg, miért jött orvoshoz.
Ne telefonáljon hangosan a váróban
A hangos beszélgetés, a kihangosított videó, a zenehallgatás vagy a hosszú telefonálás nagyon zavaró lehet. Ha fontos hívást kell fogadnia, érdemes kimenni a váróból, a telefont pedig célszerű lenémítani.
Betegen figyeljen másokra is
Ha köhög, tüsszög vagy fertőző tünetei vannak, érdemes maszkot viselni az egészségügyi intézményben.
A zsebkendőt használat után ki kell dobni, a kézmosás és kézfertőtlenítés pedig alapvető figyelmesség.
Érkezzen időben, vagy mondja le az időpontot
A pontosság a többi beteg és az orvos munkája miatt is fontos.
Érdemes néhány perccel korábban érkezni, ha pedig mégsem tud megjelenni, illik időben lemondani az időpontot, hogy más megkaphassa.
Legyen türelmes a személyzettel
A csúszás bosszantó lehet, de a recepción dolgozók vagy az asszisztensek sokszor nem tehetnek róla. A kiabálás és a veszekedés helyett higgadtan jelezze, ha problémája van.
Ne foglaljon el több helyet a kelleténél
Ha sokan várakoznak, ne tegye a táskáját vagy kabátját külön székre, és a lábát se rakja fel az ülőhelyre.
Kísérőt lehet vinni, de egy egész társaság már zavaró lehet egy zsúfolt rendelőben.
Készüljön fel a vizsgálatra
Vigye magával az iratait, leleteit, gyógyszerlistáját, és írja össze előre a kérdéseit. Ezzel az orvos munkáját is segíti, és a vizsgálat is hatékonyabb lehet.
Néhány apró szabály betartásával az orvosi váró mindenki számára nyugodtabb és elviselhetőbb hely lehet – hívta fel a figyelmet a HuffPost.
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