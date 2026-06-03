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vastagbélrák

Orvosok figyelmeztetnek: ezt a jelet ne hagyja figyelmen kívül, életveszélyt jelezhet

40 perce
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A vastagbélrák egyik korai figyelmeztető jele lehet egy olyan tünet, amire sokan nem is figyelnek. A vastagbélrák kialakulására utaló egyik kevésbé ismert jel a széklet formájának tartós megváltozása, amit sokan hajlamosak figyelmen kívül hagyni.
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vastagbélrákfigyelmeztető jelszéklet

Az orvosok szerint a vastagbélrák egyik kevésbé ismert, de potenciálisan figyelmeztető jele a széklet formájának megváltozása, különösen a „ceruzavékony” széklet megjelenése – írja a Huffpost.

Vastagbélrák: egy szokatlan tünet, amit sokan figyelmen kívül hagynak
Vastagbélrák: egy szokatlan tünet, amit sokan figyelmen kívül hagynak (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Az utóbbi évtizedekben nőtt a vastagbélrák előfordulása a 50 év alatti korosztályban is. Az orvosok szerint ennek pontos oka nem ismert, de valószínűleg életmódbeli és környezeti tényezők is szerepet játszhatnak. Ezért nemcsak az idősebbeknek, hanem a fiatalabbaknak is figyelniük kell a figyelmeztető jelekre.

A vastagbélrák egyik figyelmeztető tünete

Az orvosok szerint előfordulhat, hogy a vastagbélben lévő daganat szűkíti a bél átmérőjét, ami miatt a széklet vékonyabbá válik a megszokottnál.

Fontos azonban kiemelni, hogy a vastagbélrák esetén ez nem a leggyakoribb tünet. Sokkal jellemzőbb a véres széklet, a hasi fájdalom vagy a megmagyarázhatatlan fogyás.

A szakértők szerint minden olyan tartós változás a székelési szokásokban, amely újonnan jelentkezik, kivizsgálást igényelhet.

Az orvosok szerint a következő tünetek esetén érdemes orvoshoz fordulni:

  • véres széklet
  • tartós hasi fájdalom
  • hirtelen fogyás
  • a székelési szokások megváltozása

Ezek a tünetek nem minden esetben jelentenek vastagbélrákot, de mindenképpen kivizsgálást igényelnek.

Mikor szükséges szűrés?

A vastagbélrák szűrését általában 45 éves kor felett javasolják. Azonban bizonyos esetekben ennél korábban is szükség lehet vizsgálatra, például ha a családban előfordult vastagbélrák, ha gyulladásos bélbetegség áll fenn, vagy ha genetikai hajlam ismert.

Vastagbélrák esetében a korai diagnózis kulcsfontosságú. A szakértők szerint időben felismerve a betegség sok esetben jól kezelhető, sőt akár teljesen gyógyítható is lehet.

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