Leállt a teljes német vasúthálózat, ez okozta a fennakadást

Teljesen leállt a német vasúthálózat kedden este, miután súlyos informatikai hiba érte a Deutsche Bahn kommunikációs rendszerét. Az országos fennakadás miatt több mint két és fél órán át egyetlen vonat sem közlekedett, a szerelvényeket biztonsági okokból az állomásokon tartották – tájékoztat a Liner.

Országos IT-hiba miatt órákra leállt a teljes német vasúthálózat (A kép illusztráció.)

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A német vasúttársaság közlése szerint a problémát a GSM-R rendszer meghibásodása okozta. Ez a digitális kommunikációs hálózat biztosítja a kapcsolatot a mozdonyvezetők és a forgalomirányító központok között, így kiesése az egész vasúthálózat működését megbénította.

A teljes vasúthálózatot érintette a meghibásodás

A leállás nemcsak a távolsági járatokat érintette, hanem a regionális közlekedést és az elővárosi S-Bahn hálózatot is. Több nagyvárosban teljesen leállt az elővárosi vasúti közlekedés, ami jelentős fennakadásokat okozott az esti csúcsidőszakban.

A vállalat később arról tájékoztatott, hogy sikerült azonosítani az informatikai problémát.

IT-szakértőink megfeszített munkával sikeresen megoldották a problémát. A fennakadást gyorsan elhárítottuk, a közlekedés fokozatosan újraindul

– közölte a Deutsche Bahn.

Az utasokat arra kérték, hogy lehetőség szerint más közlekedési módot válasszanak, mivel jelentős késésekre és járattörlésekre kellett számítani országszerte.

Vonatbaleset Németországban, egy ember életveszélyesen megsérült

Ahogy arról az Origo néhány napja beszámolt, súlyos vonatbaleset történt Németországban. Két tehervonat összeütközött Münchenben június 20-án. Az ütközés következtében több vagon kisiklott, kettő pedig egy vasúti hídról az alatta húzódó útra zuhant. A balesetben egy ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították.



