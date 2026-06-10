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Velence

Eltűnt egy turista Velencében, órákkal később a csatornában találták meg a holttestét

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A 31 éves brit turista egy esti séta után nyomtalanul eltűnt. Kiderült, a romantikus velencei kiruccanása tragédiával végződött, később ugyanis egy csatornában találták meg a holttestét.
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Velenceturistacsatornahalál

A 31 éves Chatchawan Thongpia a párjával érkezett egy ötnapos velencei vakációra tavaly novemberben. Az utazás első estéjén azonban olyan esemény történt, amely örökre megváltoztatta szerettei életét. A férfi elhagyta a szállodát, hogy sétáljon egyet a városban. Párja később azt mondta, nem tartott vele, mert hajnal óta talpon voltak, ezért inkább a hotelben maradt pihenni, számolt be az esetről a Sky News.

Velence
Velence egyik csatornájában találták meg holtan az eltűnt brit turistát
Fotó: Stefano RELLANDINI / AFP / Stefano RELLANDINI / AFP

A nő szerint partnere csak rövid időre ment el, ezért egyre nyugtalanabb lett, amikor hosszú órákon át nem tért vissza. Végül a szálloda recepciósa ébresztette fel azzal a hírrel, hogy rendőrök várják odalent. Ekkor már megtörtént a tragédia.

Egy járókelő vette észre a vízben

A vizsgálat szerint egy szemtanú az egyik velencei téren sétált, amikor észrevett egy embert a csatorna vizében. Megpróbálta kihúzni a híd korlátján keresztül, de a sodrás túl erős volt. A helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni a brit turista életét.

A biztonsági kamerák több helyen is rögzítették a férfi mozgását, ám a legfontosabb pillanatot: azt, hogyan került a vízbe, nem sikerült.

Megszólaltak a velencei nyomozók

Az olasz rendőrség szerint minden jel arra utal, hogy a férfi elveszíthette az egyensúlyát és véletlenül a csatornába zuhant. A sodrás ezután több tíz méteren keresztül vitte magával. A boncolás során nem találtak olyan sérüléseket, amelyek idegenkezűségre vagy támadásra utaltak volna.

A szakértők kannabinoid jelenlétét is kimutatták a szervezetében, azonban a vizsgálat szerint nem valószínű, hogy ez jelentősen befolyásolta volna a mozgását vagy az ítélőképességét.

Továbbra is kérdések maradtak

A halottkém szerint elképzelhető, hogy a férfi egy korlátnak támaszkodott, majd véletlenül a vízbe esett. A végzetes pillanatot azonban senki sem látta. Éppen ezért a hatóságok nem tudták teljes bizonyossággal megállapítani a tragédia pontos körülményeit, így az ügyben még sok a nyitott kérdés.

A velencei csatornák évente turisták millióit vonzzák, ez a tragédia azonban ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a város különleges szépsége mellett veszélyeket is rejthet.

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