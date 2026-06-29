Valódi csoda: négy nappal a földrengés után mentették meg apát és fiát Venezuelában

Apát és fiát élve mentették ki egy összeomlott épület romjai alól vasárnap, négy nappal a Venezuelát sújtó pusztító földrengések után. A mentőalakulatok ezután rögtönzött szövethordágyakon vitték el a legyengült, maszkot viselő párost a törmelékkel borított utcákon keresztül egy mentőautóhoz, amely körül kisebb tömeg gyűlt össze La Guairában.

Napokkal a földrengés után mentették meg apát és fiát Venezuelában / Fotó: JONATHAN LANZA / NurPhoto

Napokkal a földrengés után mentették meg apát és fiát Venezuelában

A part menti államot sújtották a legsúlyosabban a szerdai földrengések: a legfrissebb információk szerint legalább 1450 halálos áldozatot követeltek és több ezer embert továbbra is eltűntként tartanak számon.

Apa és fia kimenekítésére azután került sor, hogy a mentésen dolgozók speciális keresőkamerák segítségével 12 órán keresztül fésülték át a romokat, hogy elérjék a csapdába esett áldozatokat.

Rendkívül gyengék, ahogy bárki az lenne, aki négy napig a romok alatt rekedt

– mondta el a francia polgári biztonsági szolgálat egyik tagja.

A katasztrófa helyszínén dolgozó mentőcsapatok között vannak a francia polgári védelem, valamint az amerikai Fairfax megyei városi kutató és mentőcsapat, akik korábban egy anyát és 9 hónapos csecsemőjét menekítették ki, illetve hétfő reggel útnak indult a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata is, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területen

A hírek szerint a hétvégén 33 embert sikerült megmenteni, azonban több tízezret továbbra is keresnek, mialatt egyre kisebb az esélye annak, hogy további túlélőket találjanak meg. Szakértők szerint ugyanis egy földrengés után 72 óra elteltével drámaian csökken annak az eshetősége, hogy élve találják meg az áldozatokat a romok alatt - írja a Reuters.